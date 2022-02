Con trai kẹp cổ công an, mẹ vừa quay clip vừa la lối giữa phố Sài Gòn gây bức xúc

Sự việc xảy ra ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM. Mở đầu đoạn clip cho thấy, chiến sĩ công an đang thực thi nhiệm vụ thì bị một người đàn ông cởi trần chống trả. Người này thậm chí còn kẹp cổ, quật ngã công an trước sự chứng kiến của người dân xung quanh.

Cả hai bên xảy ra xô xát, giằng co trong khoảng 4 phút. Đáng chú ý, mẹ của người đàn ông kia không những không can ngăn con trai mà còn quay clip, la lối mắng chiến sĩ công an. Bà cũng là người góp phần khiến sự việc bị đẩy đi xa hơn.

Người đàn ông cởi trần kẹp cổ chiến sĩ công an giữa phố. (Ảnh cắt từ clip).

Người mẹ vừa quay clip vừa la lối mắng nhiếc công an khiến sự việc bị đẩy đi xa hơn. (Ảnh cắt từ clip).

Một lúc sau, các chiến sĩ công an, dân phòng khác xuất hiện thì người đàn ông kia mới dừng tay. Khi thấy lực lượng chức năng đến làm việc, người mẹ liên tục phân trần thì đứa con trai quát lớn "mẹ im đi". Sau đó, người đàn ông bị áp giải lên phường xử lý.

Ngay sau khi đăng tải đoạn clip khiến dư luận vô cùng bức xúc. Không những chỉ trích người đàn ông, dân mạng còn không tán thành với hành động của người mẹ. Hiện sự việc vẫn đang được chia sẻ và bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Người đàn ông kia sau đó đã bị đưa lên trụ sở phường để xử lý. (Ảnh cắt từ clip)

