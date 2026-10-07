Con trai bà Thái Hương được Bac A Bank cấp thẻ tín dụng hạn mức 500 triệu đồng

Theo nghị quyết được HĐQT Bac A Bank, khoản tín dụng này có thời hạn 5 năm, không có tài sản bảo đảm và phục vụ mục đích tiêu dùng. Ban tổng giám đốc cùng các đơn vị liên quan được giao tổ chức thực hiện, đồng thời quản lý và giám sát khoản cấp tín dụng theo quy định.

Theo báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 của Bac A Bank, Nguyễn Đức Thành sinh ngày 6/4/2000 và là con trai của bà Thái Hương, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bac A Bank.

Báo cáo cũng cho thấy ông Thành không giữ chức vụ tại ngân hàng và không có giao dịch tài khoản chứng khoán được công bố trong kỳ.

Thông tin về đời sống và các con của bà Thái Hương hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Trong khi đó, bà Thái Hương (sinh năm 1958, quê Nghệ An) được công chúng biết đến nhiều hơn với vai trò người đứng sau Tập đoàn TH và hành trình xây dựng thương hiệu sữa TH true MILK.

Tuy nhiên, ít người biết rằng ngân hàng mới là sự nghiệp đi trước của bà. Bà cũng là một trong những nữ banker kỳ cựu của ngành tài chính Việt Nam, gắn bó với Bac A Bank từ những ngày đầu thành lập cho đến nay.

Năm 1994, bà cùng các cộng sự thành lập Bac A Bank, đặt nền móng cho hành trình hơn 3 thập kỷ gắn bó với lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Từ những ngày đầu thành lập đến nhiệm kỳ hiện tại 2024-2029, bà Thái Hương liên tục giữ vai trò Tổng giám đốc, đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT Bac A Bank. Chiếc ghế điều hành tại ngân hàng vì thế trở thành một dấu ấn xuyên suốt trong sự nghiệp của nữ doanh nhân xứ Nghệ.

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, bà Thái Hương từng đứng trước một ngã rẽ đáng chú ý liên quan đến việc đồng thời điều hành ngân hàng và doanh nghiệp. Năm 2017, khi quy định mới của Luật Các tổ chức tín dụng đặt ra giới hạn đối với việc Chủ tịch và Tổng giám đốc ngân hàng đồng thời đảm nhiệm các chức vụ tương đương tại doanh nghiệp khác, bà quyết định tiếp tục gắn bó với vị trí Tổng giám đốc Bac A Bank.

Tại phiên giao dịch đưa cổ phiếu Bac A Bank lên UPCoM ngày 28/12/2017, bà chính thức thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH sau 10 năm gắn bó. Sau đó, bà chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược, trong khi tiếp tục trực tiếp điều hành Bac A Bank.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 4 tại Nghệ An, Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.525 tỷ đồng.