Con tôi bị hàng xóm tẩy chay vì cách dạy cháu đầy khôn lỏi của bà nội!

Chị Nguyễn Thị Lan (32 tuổi, Hà Nội) vừa chia sẻ câu chuyện gia đình khiến nhiều phụ huynh giật mình. Con trai chị, bé Bảo, năm nay học lớp 2, hầu hết thời gian ở nhà với bà nội vì cả hai vợ chồng đi làm suốt ngày. Ban đầu, chị Lan cảm thấy yên tâm, nhưng không ngờ cách dạy của bà lại khiến cả gia đình gặp rắc rối.

"Bà dạy con kiểu khôn lỏi lắm", chị Lan nói. "Ví dụ, có hôm bé Bảo mang bánh kẹo, hoa quả cho bạn hàng xóm, tôi tưởng là hành động đáng yêu. Nhưng hỏi ra mới biết, tất cả đều là đồ sắp hết hạn, hoa quả sắp hỏng. Bà bảo: "Vừa cho bạn được tiếng, vừa không tốn kém, thông minh chứ gì?" Tôi nghe mà choáng".

Không chỉ có vậy, chị Lan kể thêm nhiều tình huống khác khiến gia đình bối rối. Có lần, bé Bảo được giao nhiệm vụ đi mua đồ ở ngoài hàng tạp hóa, nhưng bà nội dặn: "Nếu người bán tính nhiều tiền, nói là quên ví, để người ta tự động bớt cho " . Hay khi bé Bảo đi dự sinh nhật bạn, bà dặn mang đồ cũ đã dùng nhưng còn tốt để "nhìn vẫn đẹp, không tốn tiền mua quà mới".

Những hành động này khiến hàng xóm bắt đầu e dè. "Họ nói bóng gió rằng con tôi luôn tính toán và không trung thực", chị Lan chia sẻ. "Một số phụ huynh không muốn con chơi cùng nữa, và Bảo dần trở nên lủi thủi, ít giao tiếp với bạn bè".

Dạy con khôn ngoan nhưng phải đi đôi với đạo đức

Câu chuyện của gia đình chị Lan là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của cách dạy dỗ trẻ nhỏ. Những hành vi tưởng chừng "khôn ngoan" trong mắt người lớn, như dạy trẻ lách luật, nói dối, hoặc tận dụng cơ hội để đạt lợi ích riêng, thực tế có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến nhân cách và mối quan hệ xã hội của trẻ.

Nuôi dạy con không chỉ là chăm sóc về vật chất mà quan trọng hơn là hình thành nhân cách và kỹ năng sống. Trẻ cần học cách trung thực, biết chia sẻ và tôn trọng người khác. Những thói quen nhỏ khi còn bé sẽ ảnh hưởng tới cách trẻ ứng xử, xây dựng mối quan hệ và được mọi người tin tưởng.

Gia đình chị Lan đã bắt đầu điều chỉnh cách dạy con. Bà nội được nhắc nhở hạn chế dạy con theo kiểu "khôn lỏi", thay vào đó tập trung hướng dẫn bé trung thực, biết chia sẻ và có trách nhiệm với hành động của mình. Chị Lan cũng dành thời gian trò chuyện cùng Bảo, giải thích lý do vì sao trung thực và tử tế mới giúp bé được bạn bè tin tưởng và có mối quan hệ lành mạnh.

Chị Lan chia sẻ: "Qua sự việc này, tôi mới nhận ra rằng để người lớn "dạy lách" cho trẻ có thể gây tác hại không ngờ. Chúng tôi đang cố gắng sửa lại cách dạy, không chỉ để Bảo trở thành đứa trẻ khôn ngoan mà còn là đứa trẻ tử tế, biết quan tâm và tôn trọng người khác".

Câu chuyện của gia đình chị Lan là lời cảnh báo với các bậc phụ huynh: khôn ngoan phải đi đôi với đạo đức. Sự quan tâm đúng cách, hướng dẫn kịp thời sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện, tự tin và được mọi người yêu mến.