“Cơn sốt vàng” tàn phá 140.000 ha rừng Amazon

Theo báo cáo được tờ The Guardian dẫn lại, hoạt động khai thác vàng trái phép đã tàn phá khoảng 140.000 ha rừng nhiệt đới Amazon tại Peru. Tình trạng này ngày càng nghiêm trọng khi các nhóm vũ trang nước ngoài tràn vào khu vực nhằm kiếm lợi từ giá vàng đang ở mức cao kỷ lục.

Nhờ hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, Tổ chức Giám sát dự án Amazon Andes lần đầu tiên xác định được vị trí các tàu nạo vét dọc vùng rừng bị tàn phá, thậm chí nhận diện được các nhóm thợ đào vàng. Dữ liệu cho thấy nạn phá rừng đang lan dần lên phía Bắc Peru, gây thiệt hại nặng nề cho môi trường và đời sống người dân địa phương.

Nhiều khu vực rừng Amazon ở Đông Nam Peru bị tàn phá do hoạt động khai thác mỏ trái phép (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Các cộng đồng bản địa cảnh báo rằng khi giá vàng tiếp tục tăng, những nhóm vũ trang càng trở nên liều lĩnh, tiếp tục phá rừng, đầu độc sông suối và khiến những mảng rừng xanh tươi biến thành vùng đất trơ trụi. Tình trạng này đang đặt ra thách thức lớn đối với nỗ lực bảo vệ rừng và ứng phó biến đổi khí hậu tại khu vực Nam Mỹ.