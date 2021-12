Con rể mua tranh Từ Hi Thái hậu vẽ, mẹ vợ giận dữ đem đi kiểm định: Thế này cũng dám tặng!

Mua bán cổ vật vốn được coi là sân chơi của giới nhà giàu Trung Quốc. Không chỉ có tài chính vững vàng, người chơi cổ ngoạn còn phải sở hữu bề dày kiến thức và những mối quan hệ trong ngành mới có cơ may mua được cổ vật thật.



Vậy nên trong nhiều trường hợp, niềm đam mê sưu tầm đã vô tình trở thành nguyên nhân tan vỡ của các gia đình do một thành viên bỏ số tiền khổng lồ ra mua đồ cổ giả.

Trong tập phát sóng mới của chương trình "Kiểm định bảo vật", một người mẹ vợ cũng mang bức tranh cổ lên sân khấu than phiền vì thói "tiêu tiền như nước" của cậu con rể.

Người mẹ vợ tỏ ra vô cùng thất vọng với bức tranh mà anh con rể mua về. Ảnh: Kiểm định bảo vật

Bà kể rẳng con rể mình tuy không làm ra tiền nhưng lại rất ham mê sưu tầm cổ vật. Mới đây anh con rể còn lấy 200.000 NDT tiền sinh hoạt phí của gia đình để mua một bức tranh được quảng cáo là "tranh Từ Hi Thái hậu vẽ" để tặng con gái bà.

Tuy nhiên, mẹ vợ lại cảm thấy "không hiểu sao bức tranh này cũng đem tặng được" vì trong mắt bà, tác phẩm này thực sự rất xấu xí, không thể nào là tranh của Từ Hi Thái hậu. Có lẽ con rể bà đã bị lừa rồi!

Chuyên gia thẩm định xem xét bức tranh một hồi lâu. Quả thực bên trên tác phẩm này có tới 4 con dấu của Từ Hi Thái hậu nhưng người vẽ tranh lại không hẳn là bà. Vậy thực hư ra sao?

Thực tế lịch sử ghi nhận những bức tranh được cho là do Từ Hi Thái hậu vẽ thực chất đều có một "họa sĩ ma" đứng sau. Người thực sự vẽ 90% những bức họa mà Từ Hi Thái hậu đứng tên là nữ họa sĩ Mậu Gia Huệ. Bà giỏi vẽ hoa cỏ, lông chim, được Từ Hi gọi là Mậu tiên sinh và thăng cho chức nữ quan tam phẩm.

Bức tranh có chiều dài 136cm, chiều rộng 67cm. Ảnh: Kiểm định bảo vật

Với bức tranh trên sân khấu "Kiểm định bảo vật", những bông hoa được vẽ tương đối thô ráp, phối màu rối mắt, màu sắc hoa mờ đục hơn phần màu của những chi tiết khác.

Điều này cho thấy Từ Hi đã tự tay vẽ những bông hoa trước rồi để "họa sĩ ma" hoàn thiện nốt phần tranh còn lại.

Các chuyên gia lịch sử từng tìm thấy quyển "Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh" do Từ Hi chính tay chép năm 1904 trong Từ Cấm Thành. Tư liệu lịch sử này cho thấy chữ viết của Từ Hi khá nguệch ngoạc, cẩu thả chứ không bay bướm như trên bức tranh này. Vậy nên nhiều khả năng cả phần đề từ của tranh cũng là do Mậu Gia Huệ viết thay Lão Phật gia.

Hai bông hoa nằm ở chính giữa bức tranh được vẽ rất thô, màu sắc mờ nhòa. Đây được cho là phần do Từ Hi Thái hậu tự vẽ. Ảnh: Kiểm định bảo vật

Khi được hỏi về mức giá tham khảo, các chuyên gia đấu giá trong chương trình đưa ra mức giá khá thấp. Nhiều chủ tiệm đồ cổ chỉ ra giá 90.000 NDT, 180.000 NDT vì đây là bức tranh thiếu tính thẩm mỹ. Điều này khiến bác gái tỏ ra vô cùng thất vọng.

Tuy nhiên, các chuyên gia kiểm định lại cho rằng tác phẩm này là một tư liệu lịch sử của Từ Hi Thái hậu nên việc lúc này vẽ đẹp hay vẽ xấu không quá quan trọng. Chuyên gia định giá bức tranh này ở mức 30.000 NDT và đảm bảo giá trị tác phẩm sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.