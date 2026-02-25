Con phố Hà Nội đông nghẹt chưa từng thấy ngày mùng 8 Tết: Chuyện gì đang xảy ra?

Từ 6 giờ sáng, trước các điểm giao dịch vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), dòng người đã nối dài hàng chục mét. Người mang theo ghế nhựa, người cầm sẵn nước uống, đồ ăn nhẹ, kiên nhẫn chờ đến lượt nhận số thứ tự. Không khí đông đúc, chen vai sát cánh khiến nhiều người liên tưởng đến những đợt cao điểm phân phối hàng hóa trước đây.





Từ sáng sớm, người dân đội mưa phùn đứng kín vỉa hè phố Trần Nhân Tông, kiên nhẫn chờ đến lượt mua vàng.

Dòng người nối dài hàng chục mét, nhiều người mang theo áo mưa mỏng để trụ lại suốt nhiều giờ.

Lo lắng giá vàng tăng phi mã trong ngày Vía Thần tài nên nhiều người tranh thủ xếp hàng đi mua từ sớm

Nhiều người dân cho biết, họ chấp nhận xếp hàng dài vì tâm lý muốn nắm giữ tài sản an toàn trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh. "Biết là đông, biết là mệt, nhưng lúc này cầm vàng trong tay vẫn thấy yên tâm hơn", một khách hàng nói.

Trước lượng khách tăng đột biến, các cửa hàng vàng đã tăng cường nhân viên, phân luồng xếp hàng và phát số thứ tự nhằm đảm bảo trật tự. Đáng chú ý, một cửa hàng còn chuẩn bị cả khoai lang luộc phát miễn phí cho người dân trong lúc chờ đợi. Những rổ khoai nóng hổi được đặt ngay ngắn phía trước cửa tiệm, tiếp thêm năng lượng cho nhiều người đã đứng chờ nhiều giờ liền.

Không khí trước các cửa hàng vàng trở nên nhộn nhịp khác thường dù thời tiết se lạnh, mưa lất phất.

Bất chấp mưa phùn và gió lạnh, nhiều khách hàng vẫn quyết tâm xếp hàng với tâm lý “cầm vàng cho chắc”.

Có mặt từ sáng sớm, nhiều người chấp nhận chờ đợi nhiều giờ liền chỉ để nhận được số thứ tự giao dịch.

"Sáng nay tôi đã xếp hàng từ khá sớm, vậy mà khi đến nơi vẫn thấy rất đông người đứng trước. Chưa bao giờ tôi thấy việc mua vàng lại giống như… đi nhận lương thực vào thời cao điểm đến thế. Điều thú vị là hôm nay cửa hàng còn tiếp sức cho khách bằng những củ khoai lang luộc nóng hổi. Dù thời gian chờ đợi khá lâu, tôi vẫn kiên nhẫn xếp hàng để mua chút vàng lấy vía may mắn đầu năm đầu năm".

Rổ khoai lang luộc nóng hổi được chuẩn bị sẵn, phát miễn phí cho khách đang chờ giữa tiết trời ẩm lạnh.

Những củ khoai nghi ngút khói không chỉ giúp xua tan cái lạnh mưa phùn mà còn tiếp thêm năng lượng cho người dân xếp hàng nhiều giờ.

Mẫu ngựa vàng đúc nguyên khối thu hút khách hàng trong mùa cao điểm mua vàng đầu năm

Không khí mua vàng nhộn nhịp giữa dòng người xếp hàng chờ đến lượt

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người mua khi cầm sản phẩm vàng trên tay với mong muốn một năm hanh thông, tài lộc.