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Con không được chọn vào đội nghi thức, phụ huynh bức xúc chia sẻ bài từ Facebook “Như Phượng Ngày Mới”

Hương Trà
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Khi chia sẻ lại bài lên trang cá nhân, người phụ huynh này đã kèm một số từ ngữ thiếu chuẩn mực, dễ gây hiểu nhầm.

Một phụ huynh ở Hưng Yên đã chia sẻ bài viết từ trang Facebook “Như Phượng Ngày Mới” lên trang cá nhân, kèm theo một số từ ngữ thiếu chuẩn mực, dễ gây hiểu nhầm. Qua rà soát, Công an xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) xác định tài khoản Facebook trên do chị Đ.T.H. (SN 1986, trú tại Hưng Yên) sử dụng.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, chị H. cho biết nguyên nhân đăng tải bài viết xuất phát từ bức xúc cá nhân khi con gái bị loại khỏi đội nghi thức. Chị H. thừa nhận đã chia sẻ bài viết cùng những lời lẽ thiếu chuẩn mực, nhưng không nhằm xúc phạm hoặc bôi nhọ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Làm việc với cơ quan Công an, chị H. đã nhận thức được hành vi của mình và chấp hành yêu cầu gỡ bài viết, nội dung vi phạm. Công an xã Nghĩa Trụ đã lập biên bản và xử lý vụ việc theo quy định.

Chị Đ.T.H. làm việc tại cơ quan công an.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận nội dung trên không gian mạng. Theo cơ quan Công an, việc để cảm xúc nhất thời chi phối có thể dẫn đến những nội dung thiếu chuẩn mực, gây hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng đến người khác. Do đó, người dùng mạng xã hội cần thận trọng trong quá trình đăng tải, chia sẻ thông tin, tránh phát sinh những vụ việc đáng tiếc.

(Nguồn: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)

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