Con gái ruột Phi Nhung: Xin cảm ơn mọi người đã quyên góp để mẹ tôi tiếp tục công việc từ thiện

Rạng sáng ngày 13/10 (giờ Việt Nam - pv), tang lễ của ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang, Westminster California. Để tưởng nhớ giọng ca "Bông điên điển", phía người thân và đồng nghiệp đã thực hiện các nghi thức cầu siêu, thăm viếng, tưởng niệm và đốt nến.

BTC tang lễ cũng bày tỏ ý nguyện: "Xin quý thân bằng quyến thuộc hãy vui lòng dành tiền mua vòng hoa và phúng điếu đóng góp vào quỹ từ thiện Phi Nhung/Wendy Phạm. Quỹ để giúp Tịnh xá Giác An xây dựng trường học Việt Ngữ và giúp nạn nhân Covid-19 tại Việt Nam".

Hình ảnh trong tang lễ tại Mỹ của Phi Nhung.

Trong dịp này, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung mặc áo dài đen, đội khăn tang trắng để đứng đáp lễ những người đến thăm viếng. Sau tang lễ, cô thay mặt gia đình gửi lời cảm tạ đến tất cả mọi người.

Cụ thể, Wendy Phạm viết: "I’m still speechless at how much love my mother has received today. Thank you to everyone who showed my family support. Our family thanks each and every of you. Also, thank you all for the donations to continue my mother charity work".

Tạm dịch: "Tôi vẫn không nói nên lời trước tình yêu thương mà mẹ tôi đã nhận được ngày hôm nay.

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ gia đình tôi. Gia đình chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn. Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quyên góp để mẹ tôi tiếp tục công việc từ thiện".

Phi Nhung sinh năm 1970 và là giọng ca chuyên trị dòng nhạc trữ tình, dân ca. Thành danh ở thị trường hải ngoại nhưng vài năm trở lại đây, cô hoạt động chính ở làng giải trí trong nước.

Ngoài ca hát, Phi Nhung còn góp mặt trong các gameshow truyền hình với nhiều vai trò khác nhau. Đồng thời tại TP.HCM, cô còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực chay.

Về đời tư, nữ ca sĩ có con chung tên Wendy Phạm với bạn trai cũ giấu kín danh tính. Cô còn nhận nuôi và nâng đỡ nhiều giọng ca trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Tháng 8/2021, Phi Nhung bị nhiễm Covid-19. Trưa ngày 28/09, cô trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.