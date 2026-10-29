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Con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung nay đã khác xưa, xuất hiện thân thiết bên sao nam điển trai

Minh Ngọc
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Năm 2016, cô được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi sau khi tham gia một chương trình âm nhạc.

Mới đây, Quỳnh Trang – con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung gây chú ý khi xuất hiện tại đêm nhạc Thời thơ ấu – Sau bức màn nhung của ca sĩ Jack Long tại phòng trà ở TP.HCM. Trong hình ảnh tại sự kiện, Quỳnh Trang lựa chọn chiếc váy nhung xanh đậm.

Nữ ca sĩ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên vẻ ngoài dịu dàng. Khi chụp ảnh cùng Jack Long, cô thoải mái nở nụ cười trước ống kính. So với hình ảnh Quỳnh Trang thời mới được khán giả biết đến, nữ ca sĩ hiện tại được nhận xét ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn.

Sau khi Phi Nhung qua đời, Quỳnh Trang vẫn hoạt động ca hát, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm về người mẹ nuôi từng dìu dắt mình. Cô cũng được khán giả quan tâm mỗi khi xuất hiện trong các chương trình âm nhạc hoặc chia sẻ về hành trình làm nghề.

Quỳnh Trang nhận được sự quan tâm khi xuất hiện tại sự kiện giải trí. Nguồn: Đi soi sao đi

Con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung nay đã khác xưa, xuất hiện thân thiết bên sao nam điển trai- Ảnh 1.

Con gái nuôi của ca sĩ Phi Nhung được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng. Nguồn: Đi soi sao đi

Con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung nay đã khác xưa, xuất hiện thân thiết bên sao nam điển trai- Ảnh 2.

So với hình ảnh Quỳnh Trang thời mới được khán giả biết đến, nữ ca sĩ hiện tại được nhận xét ngày càng trưởng thành và mặn mà hơn.

Quỳnh Trang được khán giả biết đến với biệt danh “thiên thần Bolero”. Năm 2016, cô được cố ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi sau khi tham gia một chương trình âm nhạc. Từ đó, Quỳnh Trang tiếp tục theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero. Sau nhiều năm hoạt động, Quỳnh Trang vẫn kiên trì với đam mê ca hát và xây dựng dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Theo đuổi dòng nhạc trữ tình, Bolero tương tự mẹ nuôi, Quỳnh Trang cũng được nhận xét có phong cách biểu diễn mang nhiều nét ảnh hưởng từ Phi Nhung. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng, việc có cơ hội đứng chung sân khấu với mẹ nuôi tại nhiều chương trình giúp cô học hỏi được phần nào sự tự tin và cách thể hiện chân thật, gần gũi với khán giả của cố nghệ sĩ.

Con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung nay đã khác xưa, xuất hiện thân thiết bên sao nam điển trai- Ảnh 3.

Quỳnh Trang được khán giả biết đến với biệt danh "thiên thần Bolero".

Con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung nay đã khác xưa, xuất hiện thân thiết bên sao nam điển trai- Ảnh 4.

Năm 2016, cô được cố ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi sau khi tham gia một chương trình âm nhạc.

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