Con gái Mỹ Linh và nhiều sao trẻ gây tranh cãi với hình ảnh và phát ngôn phản cảm

GenZ dường như là thuật ngữ được nhắc đến nhiều nhất thời gian gần đây để chỉ thế hệ trẻ từ giữa đến cuối thập niên 1990 trở đi. Ngôn ngữ GenZ, phong cách GenZ... đều trở thành xu hướng trên mạng xã hội mà cả những người không thuộc thế hệ này cũng dễ dàng bắt gặp và học theo.

Một trong những tính cách đặc trưng của GenZ là sự hài hước, tự tin, phóng khoáng, cá tính. Cũng chính vì thế, nhiều ngôi sao trẻ thuộc thế hệ này thường xuyên gây tranh cãi bởi sự thể hiện "cái tôi" quá lớn.

Mỹ Anh

Thời gian gần đây, Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh gây ồn ào với loạt ảnh tụt quần để lộ hoàn toàn vòng ba, cắn môi gợi cảm và giơ biểu tượng "ngón tay thối".

Vốn được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, giản dị từ nhỏ, sự trưởng thành và hình ảnh nổi loạn của cô gái 19 tuổi khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Họ cho rằng, hình ảnh táo bạo của Mỹ Anh sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các fan nhỏ tuổi, đồng thời không phù hợp với hình tượng mẫu mực của cha mẹ cô.

Mỹ Anh và mẹ Mỹ Linh.

Khi bị phản ứng dữ dội, nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi và giải thích, hình ảnh sexy của mình để truyền tải thông điệp mong mọi người hãy yêu thương cơ thể của chính bản thân.



Trên fanpage chính thức, Mỹ Anh tuyên bố: "Mục đích mình đăng bài post là để gửi đi thông điệp về sự tự tin và tình yêu dành cho bản thân, đặc biệt đối với những bạn vẫn còn đang tự ti về cơ thể mình.

Mình thực sự muốn lan toả thông điệp tích cực, nhưng cách thể hiện của mình đã khiến mục đích ban đầu không còn trọn vẹn. Mỹ Anh đã 19 tuổi và mình luôn ý thức được rằng bản thân cần có trách nhiệm với lời nói và hành động của chính mình.

Và vì thế mình hiểu ra rằng cách truyền tải thông điệp của mình đã khiến cho những giá trị mà mình muốn gửi tới mọi người bị bóp méo".

Loạt ảnh gây tranh cãi.

Tlinh

Tlinh (tên thật Nguyễn Thảo Linh) hiện có thể coi là nữ rapper trẻ đình đám hàng đầu Việt Nam. Trưởng thành từ Rap Việt, khả năng rap melody, nhảy và sáng tác của cô gái sinh năm 2000 nhận được sự đánh giá cao từ công chúng.

Tuy nhiên, là một trong những GenZ đi đầu trong dòng nhạc Hiphop, Tlinh thường xuyên gây tranh cãi với những hình ảnh và phát ngôn táo bạo, nổi loạn.

Những hình ảnh nóng bỏng của Tlinh.

Không ngại đăng tải những bức ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân, Tlinh và bạn trai MCK cũng thoải mái thể hiện sự tình tứ, ôm hôn thắm thiết, động chạm cơ thể nhau ở chỗ đông người.

Những hành động "thiếu tế nhị" của cặp đôi khiến cư dân mạng nhiều lần phản ứng trái chiều. Dù vậy, Tlinh vẫn tỏ ra không mấy để tâm đến những chỉ trích. Cô cho hay: "Ai chả phải trải qua tuổi 18. Thấy nó như nào là do các bạn, tôi không áp đặt các bạn nghĩ gì. Think whatever you want (Tạm dịch: Hãy nghĩ bất cứ điều gì bạn muốn)".

Cô không ngại đăng tải nhiều khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai trên MXH.

MCK

MCK (tên thật Vũ Hoàng Long) cũng là một trong những thí sinh nổi tiếng nhất Rap Việt. Tuy nhiên, dù tài năng nhưng chàng trai trẻ liên tục dính lùm xùm vì lối sống ngông nghênh, nổi loạn.

Khi đang tham gia Rap Việt, MCK lộ đoạn clip có câu nói tục nhạy cảm. Không những không nhận sai, rapper trẻ sau đó còn đăng một status với ngôn từ dung tục để đáp trả những phản ứng dư luận.

MCK nhận được sự quan tâm từ giới trẻ bởi tài năng.

MCK cho biết anh "trẩu" và "chọi" từ xưa, do vậy, mạng xã hội "không thể làm sống bớt thật hơn được".

Sau màn văng tục và thể hiện sự ngông nghênh của bản thân, MCK đã đăng tâm thư một lần nữa thể hiện chính kiến của mình. Nam rapper cho rằng mình không cần phải tôn trọng những người đã đào lại đời tư trong quá khứ.

Sự việc này ồn ào đến mức, VTV sau đó đã đưa hình ảnh và thông tin của MCK vào phóng sự "Những thói quen xấu và hệ quả".

Nhiều khán giả bình luận cho rằng, việc hoạt động trong giới underground hay thể hiện bản thân không ở việc nói tục, chửi bậy hay đi ngược lại với số đông.

Sau nhiều scandal, MCK và Tlinh chú ý hơn trong việc thể hiện hình ảnh và cách ứng xử trên mạng xã hội.

Dẫu gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận tài năng và sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các nghệ sĩ trẻ GenZ trong showbiz Việt.