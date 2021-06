Con gái MC Cát Tường: "Tôi bất ngờ khi thấy mẹ tôi thay đổi, không như trước"

Mới đây, tại chương trình Hẹn hò cùng Cát Tường Version Celebrity, MC Cát Tường đã có cuộc trò chuyện với con gái mình là Nguyễn Cát Tường An. Tại đây, con gái Cát Tường nói:



"Tự do với tôi là muốn làm gì thì làm, có thể tự quyết định mọi thứ về mình, làm mọi thứ trong điều kiện cho phép. Trong đó còn có tự do suy nghĩ những gì mình muốn, tự do ngôn luận, tự do tâm sự với một người mình muốn.

Chẳng hạn, tôi muốn tự do nói chuyện với mẹ những điều mình muốn, những điều mà người khác không làm được.

Khi tôi ở nước ngoài, tôi có qua nhà bạn chơi, tôi thấy nó nói chuyện với mẹ nó những cái mà ở Việt Nam sẽ bị coi là tế nhị.

Chuyện tâm sinh lý ở nước ngoài là điều hết sức bình thường. Ở trường, tới lớp 8 đã được bàn về chuyện tình dục, nên khi về nhà, cha mẹ và con cái hoàn toàn nói chuyện với nhau một cách thoải mái.

Con cái muốn đi nhậu với bạn có thể nói thẳng với cha mẹ, không cần thiết phải giấu giếm.

Tôi và mẹ tôi khá thân với nhau, vẫn chia sẻ mọi thứ và nói cho nhau nghe nhưng lâu lâu, tôi vẫn cảm thấy "mắc kẹt" với mẹ, có những cái muốn nói với mẹ nhưng không nói được.

Chẳng hạn như chuyện tình cảm, tôi không nói cho mẹ nghe vì sợ nói ra sẽ bị la mắng.

Tuy nhiên, đợt này tôi về Việt Nam, mẹ Cát Tường bỗng dễ tính đột xuất. Nhiều chuyện tôi kể ra không bị mẹ mắng nữa. Chẳng hạn, mấy hôm trước tôi có xin mẹ cho đi xăm hình.

Đầu tiên, tôi rất lo nhưng không ngờ mẹ tôi lại đồng ý, không mắng tôi như trước đây. Ban đầu tôi định xăm một hình, đến nơi thì người thợ xăm dụ tôi xăm thêm hình thứ hai. Mẹ tôi biết được vẫn không nói gì. Đến vài ngày sau mẹ mới bảo: "Thôi nha, hai hình này là quá đủ rồi, đừng làm nữa".

Qua chuyện này, tôi bất ngờ khi thấy mẹ tôi thay đổi, không như trước. Tôi nghĩ, đến một thời điểm, mẹ tôi cũng phải cởi mở, đón nhận những phong cách khác. Hiện tại, tôi đang đi học nước ngoài và một nửa gia đình tôi cũng ở nước ngoài nên mẹ tôi buộc phải thay đổi để gần gũi hơn với mọi người".

MC Cát Tường nghe vậy liền lên tiếng: "Đương nhiên, không phải tôi không cho con mình hướng ngoại vì nếu như thế tôi đã kẹp con vào nách không để đi ra ngoài, tôi có mỗi một đứa con gái chứ nhiều nhặn gì đâu.

Tôi để con đi du học từ rất sớm và ngay khi ở Việt Nam cũng học tại các trường quốc tế. Tôi hướng cho con được sống tự do, thoải mái nhưng phải trong khuôn khổ".

Con gái Cát Tường chia sẻ thêm: "Từ nhỏ tới lớn, mẹ luôn cho tôi tự do phát triển nhưng phải trong khuôn khổ đó. Nhưng có nhiều cái lại nằm ngoài khuôn khổ.

Mẹ tôi là người nổi tiếng nên có những việc tôi làm phải nghĩ tới mẹ, không được nghĩ cho bản thân mình.

Chẳng hạn, khi đi ra đường chơi, tôi phải giữ hình tượng của mình với tất cả mọi người. Khuôn khổ mẹ đặt ra cho tôi là làm mọi thứ nhưng phải chú ý tới xung quanh, phải biết được mình ở đâu, không được bước chân khỏi vòng tròn đó".