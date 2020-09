Con gái hành hạ mẹ già ở Long An khai 'bực tức việc mẹ không để lại tài sản gì'

Người bạo hành cụ Đ. (sinh năm 1941, ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước, Long An) được xác định là bà N.T.H., con gái cụ Đ.

Theo báo Dân trí, sáng nay 8/9, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết đang tích cực điều tra vụ việc.

"Công an huyện đã mời những người liên quan lên làm việc và xác định người có hành vi xúc phạm, bạo hành bà Đ. (79 tuổi) là bà N.T.H. (sinh năm 1964, con gái bà Đ.).

Bà H. khai nhận do mâu thuẫn với mẹ nên có những hành động như trong clip lan truyền trên mạng. Sự việc xảy ra cuối năm 2019 và được con bà H. ghi lại. Ngày 2/9, sau khi bà Đ. mất thì con gái bà H. đưa clip lên mạng", báo Dân trí dẫn lời đại diện công an tỉnh.

Vị này cho hay, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi bạo hành gia đình của bà H. và có thể khởi tố vụ việc.

Theo ghi nhận của báo Người lao động, Đại tá Thái Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Cần Đước nói, bà H. đã thừa nhận hành vi ngược đãi, bạo hành mẹ ruột.

Cũng theo nguồn trên, theo xác minh của Công an huyện Cần Đước, người quay clip cụ Đ. bị bạo hành là con của bà H. Theo đó, hôm 2/9, ông Nguyễn Văn S. (anh họ của bà H.) đến dự đám tang của cụ Đ. Tại đám tang, ông S. có nghe việc bà H. có hành vi ngược đãi mẹ, nên gặp con của bà H. để hỏi thăm thì được cho biết bà H. thường đánh, mắng chửi mẹ.

Con bà H. đã cho ông S. biết về đoạn clip quay cảnh bà H. bạo hành mẹ ruột tháng 11/2019. Ông S. sau đó xin đoạn clip trên và đã đăng lên mạng xã hội.

Người lao động thuật lại, cùng với việc thừa nhận bạo hành mẹ già, bà H. khai do bực tức việc mẹ không để lại tài sản gì, nhưng khi già chỉ có một mình bà lo nuôi dưỡng. Theo đó, bà mới có hành động đánh, mắng chửi mẹ như clip đã ghi hình lại.

Đại tá Phạm Thanh Tâm (Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An) hôm qua thông tin trên báo Thanh niên online, Công an tỉnh Long An đã yêu cầu Công an huyện Cần Đước phải làm rõ về các vấn đề như quá trình bạo hành, ngược đãi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà cụ.



"Vấn đề này thuộc thẩm quyền của Công an H.Cần Đước nhưng công an tỉnh đang quan ngại “giang hồ mạng” sẽ kéo đến gây bất lợi cho người phụ nữ có dấu hiệu phạm tội nên công an tỉnh cũng đã cử lực lượng xuống địa phương để hỗ trợ, ngăn chặn những vấn đề có thể gây phức tạp thêm tình hình", Đại tá Tâm nói trên Thanh niên.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Bùi Trung Linh (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích trên báo Thanh niên, hình ảnh trong clip đã cho thấy người con gái phạm tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”, được quy định tại Điều 185 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Điều 185 cũng quy định khung hình phạt cho người phạm tội có thể bị tù đến 5 năm).

Theo luật sư Linh, bà cụ trong clip bị tát, bị đổ chất bẩn lên đầu, cụ tỏ vẻ sợ hãi nên cho thấy trước đó cụ đã nhiều lần bị hành hạ tương tự đến độ đã không còn ý chí phản kháng.

Ông Linh cho rằng, cần làm rõ về cái chết của cụ bà có mang lại giá trị nào đó về kinh tế cho người bạo hành cụ hay không để làm rõ các yếu tố tăng nặng, giảm nhẹ…cho hành vi phạm tội.

(Tổng hợp)