Con gái có chấy, người bố dùng cách siêu hài để tránh bị lây, ai xem cũng bật cười

"Có chồng nhà chị nào như chồng nhà em không ạ?

Đây là chân dung anh chồng của em sau khi biết tin con gái em có chấy (con em bị lây chấy của ai em chưa tìm ra thủ phạm).

Chuyện là tối qua con gái em nó cứ gãi đầu suốt nên nhà em có bật đèn pin soi và tìm thấy những chú chấy nhỏ xinh.

Chồng em sau khi biết chuyện, không những không tìm cách cho đầu con hết chấy mà lại đi nghĩ cách làm sao để không bị lây. Cả tối ông ấy cứ ngồi nghĩ xem làm như nào để vẫn được ngủ cạnh vợ con mà không bị dính.

Đến 3h đêm em tỉnh dậy thì nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta lấy chăn mùa hè quấn chặt vào người còn đầu thì quấn túi bóng để hở mỗi cái mũi để thở. Sáng dậy em còn thấy quấn túi lại cất đi để tối dùng tiếp".

Đây là câu chuyện do một người vợ kể lại. Vì sợ con lây chấy lên đầu mà anh ta phải kì công thực hiện cách phòng tránh đặc biệt.

Ông bố trùm túi ni lông lên đầu vi sợ lấy chấy

Thay vì nghĩ ra phương pháp giúp con nhỏ hết chấy, anh này lại trùm túi ni lông lên đầu, toàn bộ phần tóc đã được che chắn kỹ càng và chỉ lộ mũi. Nghĩ như thế là an tâm, anh chồng ngủ say sưa mà không mảy may gì đến chuyện bị lây chấy nữa.

Dân mạng chỉ còn biết cười "rũ rượi" trước màn đối phó của người đàn ông. Nhiều người khen đây là sự sáng tạo, số khác lại cho rằng, nằm ngủ với túi ni lông trên đầu sẽ bị khó chịu.

Một vài bình luận khuyên ông bố này phải nhanh chóng tìm cách giúp con gái hết chấy. Đó mới là phương pháp lâu dài để giải quyết vấn đề.