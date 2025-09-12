Con gái chuyển giới của tỷ phú Elon Musk được ví như Rapunzel bước ra từ cổ tích: Tên tuổi mới của làng mẫu quốc tế

Đầu tháng 9, tạp chí The Cut công bố con lớn của Elon Musk là một trong những gương mặt trang bìa của ấn bản mới. Cô có cuộc phỏng vấn sâu về thời niên thiếu, cuộc sống hiện tại và dự định tương lai. Người mẫu cũng nhắc đến mâu thuẫn với bố, việc ông từng có những phát ngôn kỳ thị cộng đồng chuyển giới (transgender) và giới tính của con.

Vivian Wilson trên trang bìa của tờ The Cut ấn bản mùa thu, hiện là tên tuổi mới của làng mẫu quốc tế.

Cô sinh năm 2004 với tên thật Xavier Alexander Musk, công khai là người chuyển giới năm 16 tuổi. Vivian là con cả trong số 14 con của Elon Musk, có một em trai sinh đôi. Mẹ của cô là Justine Wilson, tiểu thuyết gia người Canada và là vợ đầu của Musk. Cả hai có sáu con chung. Hai năm trước khi Vivian chào đời, họ đón con trai đầu lòng nhưng bé qua đời khi mới 10 tuần tuổi. Năm 2008, Elon Musk và Justine ly hôn, chia đôi quyền nuôi năm con còn lại.

Vivian lúc nhỏ (phải) chụp hình cùng bố, vợ hai của ông - diễn viên Talulah Riley, và em sinh đôi Griffin.

Ở tuổi 18, mâu thuẫn giữa Vivian và bố ngày càng căng thẳng. Năm 2022, người mẫu đệ đơn xin tòa đổi tên họ thành Vivian Jenna Wilson, công nhận giới tính nữ. Trong hồ sơ, cô cho biết không còn sống cùng bố, không muốn giữ mối quan hệ với Elon Musk dưới bất kỳ hình thức nào.

Vivian thích học nhiều ngôn ngữ, biết nói tiếng Pháp, Hàn, Nhật, Tây Ban Nha và tiếng Trung. Cô có thời gian ngắn học đại học ở Quebec (Canada) để ôn tiếng Pháp - thứ tiếng thông dụng tại bang này. Sớm thấy cuộc sống ở đây buồn chán, cô chuyển đến Đại học Temple của Tokyo vì muốn luyện tiếng Nhật. Sau một năm rưỡi, người đẹp bỏ học vì không thích sống một mình. Đầu năm 2024, cô trở về Los Angeles sống cùng mẹ.

Là con của người giàu hàng đầu thế giới, tạp chí cho rằng Vivian vẫn lo lắng vấn đề tiền bạc. Cô nói hy vọng được nhận vào một trường cao đẳng cộng đồng (community college) vào mùa thu để tiếp tục học ngoại ngữ. Theo cô, chi phí học tại những cơ sở này thường thấp hơn các trường thông thường. "Đại học thì đắt đỏ, tôi lại không có khoản thừa kế đó", cô nói thêm.

Cô cho biết muốn dành dụm tiền để không nhờ vả mẹ quá nhiều. Hiện Vivian không sống với mẹ, dọn ra ở cùng ba người khác nhằm tiết kiệm chi phí. "Mọi người cho rằng tôi có nhiều tiền lắm. Trên thực tế, tôi không có tới hàng trăm nghìn USD để tiêu xài", cô nói.

Vivian Wilson tại tiệc mừng tháng tự hào LGBTQ+ do tờ Interview tổ chức ở Los Angles tháng 6.

Tháng 5, Vivian Wilson ra mắt làng mẫu bằng bộ ảnh quảng bá cho hãng thời trang Wildfang. Trước đó, cô từng xuất hiện trên tạp chí Teen Vogue, Carcy. Theo The Cut, Vivian ký hợp đồng với công ty quản lý tài năng CAA, đang tìm hiểu ngành influencer (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội). Tháng 6, cô góp mặt trong show diễn của drag queen Pattie Gonia tại Los Angeles.

Người đẹp trên bìa Teen Vogue số đặc biệt hồi tháng 3. Hiện Instagram của cô có khoảng 800.000 người theo dõi.

Trò chuyện với The Cut, người đẹp cho biết không "khát khao thành người siêu giàu". Cô nói: "Tôi có thể trả tiền thức ăn. Tôi có bạn bè, chỗ ở và khoản thu nhập khả dụng. Cuộc sống này tốt và may mắn hơn nhiều người bằng tuổi tôi ở Los Angeles".

Người mẫu và tổng biên tập Teen Vogue trong bữa tiệc tháng 5

Người mẫu diện thiết kế của Miu Miu trên tạp chí Dazed số tháng 9.