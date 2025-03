Con gái 9X của Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm muốn làm dự án nhà ở xã hội gần 4.000 tỷ đồng tại tỉnh Long An

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An ngày 24/2 vừa có kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu nhà ở xã hội 9,53ha tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Dự án được quy hoạch là nhà ở cao tầng dạng chung cư, cung cấp 2.895 căn; quy mô dân số 7.283 người. Tổng vốn đầu tư hơn 3.708 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động dự án 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện 4 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án là CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Long An (Nhà Long An). Nhà Long An được biết có liên quan mật thiết đến ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán KBC).

Cụ thể, Nhà Long An thành lập vào ngày 28/2/2024; trụ sở chính tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Công ty này có vốn điều lệ 650 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh góp 60% , ông Nguyễn Thọ Tuyển góp 30% và bà Nguyễn Cẩm Phương 10%. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Mạnh Hà - Tổng Giám đốc.

Riêng cổ đông lớn nhất là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1991) là một người rất kín tiếng và chưa bao giờ xuất hiện chính thức trước truyền thông. Đáng chú ý, Quỳnh Anh là con gái lớn của ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc. Ông Đặng Thành Tâm và vợ là Nguyễn Thị Kim Thanh có 4 con gồm: Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, Đặng Nguyễn Nam Anh, Đặng Nguyễn Duy Anh và Đặng Nguyễn Bảo Anh.

Năm 2022, bà Quỳnh Anh được đề cử vào HĐQT Kinh Bắc, hiện đang là Thành viên HĐQT Công ty. Bà Quỳnh Anh hiện đang sở hữu hơn 13 triệu cổ phiếu KBC, với thị giá hiện nay của KBC tổng giá trị cổ phiếu ái nữ sở hữu lên đến 400 tỷ đồng.

Đáng nói, vào thời điểm năm 2014, bà Quỳnh Anh đã từng nắm giữ danh hiệu “nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam”. Cụ thể, Quỳnh Anh đã gây được sự chú ý trên sàn chứng khoán khi mua 10 triệu cổ phiếu KBC và mất khá nhiều thời gian để thực hiện được giao dịch trên.

Ảnh: Sở hữu của bà Quỳnh Anh tại KBC tính đến cuối năm 2024.

Trở lại với Nhà Long An và mối liên quan đến ông Đặng Thành Tâm, đại diện là ông Nguyễn Mạnh Hà hiện còn là đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Hà Nội - Sài Gòn.

Doanh nghiệp thành lập vào tháng 3/2023, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, trong đó ông Hà nắm 95%, còn lại do bà Nguyễn Thị Bích nắm giữ. Trong đó, và Nguyễn Cẩm Phương đàn là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (mã chứng khoán SGT).

SGT là một trong số doanh nghiệp chủ chót của ông Đặng Thành Tâm, ông Tâm hiện cũng là Chủ tịch HĐQT của đơn vị này.

Ảnh: Ông Nguyễn Mạnh Hà đang là đại diện Nhà Long An.

Một dự án khác tại Long An là dự án khu nhà ở xã hội 9,62ha ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Tổng mức đầu tư hơn 3.935 tỷ đồng. Dự án này có diện tích xây dựng nhà ở 3,58ha; trong đó nhà ở xã hội được xây dạng chung cư với 2.991 căn; dân số dự kiến 7.505 người. Tiến độ thực hiện 4 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án này là CTCP Đầu tư An Đức Hòa (An Đức Hòa). Tương tự Nhà Long An, An Đức Hoà cũng liên quan đến ông Đặng Thành Tâm.

Ghi nhận, An Đức Hòa thành lập vào ngày 15/3/2024, trụ sở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Trong số các cổ đông sáng lập Công ty này có liên quan gián tiếp đến các doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm.