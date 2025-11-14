Con dâu Mailisa đang sống ra sao?

Mailisa (tên thật Phan Thị Mai, SN 1975) được nhiều người biết đến là CEO thẩm mỹ viện Mailisa. Bên cạnh đó, câu chuyện của Mailisa và con dâu - Mỹ Duyên cũng trở thành chủ đề được quan tâm trên MXH. Bởi cả hai mẹ con Mailisa và Mỹ Duyên thường xuyên cùng nhau quay clip, đăng tải trên mạng, đồng hành từ công việc đến cuộc sống đời thường.

Được biết, Mỹ Duyên là con dâu cả của doanh nhân Mailisa. Cô kết hôn với Tuấn Anh - con trai riêng của Mailisa với người chồng trước. Cặp đôi đã về chung một nhà được hơn 10 năm nay. Theo chia sẻ mới đây, Mỹ Duyên cho biết cô và chồng đã có 4 em bé.

Mailisa và con dâu - Mỹ Duyên

Trên các nền tảng MXH, Mỹ Duyên xuất hiện như một cánh tay phải đắc lực của “mẹ Mai”. Cô hỗ trợ mẹ chồng từ các công việc quảng bá, tư vấn khách hàng đến cả những hoạt động từ thiện của công ty. Mặc dù là mẹ chồng - nàng dâu nhưng Mỹ Duyên vẫn luôn bày tỏ cô thấy bản thân như con gái ruột của “mẹ Mai”. Bởi cả hai mẹ con rất hợp tính, trò chuyện thoải mái và luôn thân thiết cùng nhau.

Mỹ Duyên cùng chồng con hiện đang sống trong căn biệt thự 5 tầng, do chính Mailisa mua tặng, sang tên cho vợ chồng con trai. Căn nhà thiết kế theo kiến trúc hiện đại, trẻ trung và cũng tọa lạc ngay gần căn biệt phủ 4000m2 của Mailisa. Chính vì thế, cộng đồng mạng thường thấy Mỹ Duyên quay clip chạy sang nhà mẹ chồng để hàn huyên, tâm sự.

Căn biệt thự Mỹ Duyên đang sinh sống được mẹ chồng mua tặng

Bên cạnh đó, gần đây, Mỹ Duyên còn chia sẻ rằng đã có thể báo hiếu cho bố mẹ đẻ bằng cách mua một căn nhà to, khang trang ở TP.HCM để đón gia đình xuống ở. Mỹ Duyên cho biết căn nhà này giống y chang biệt thự cô đang ở, cũng ngay sát vách nên rất thuận tiện để chăm sóc bố mẹ.

Để có được cơ ngơi, sự nghiệp hoành tráng như hiện tại, Mỹ Duyên cho biết cô có xuất thân từ gia đình nhà nông, điều kiện không khá giả. Cũng vì là con lớn trong gia đình nên Mỹ Duyên đảm nhận trọng trách gánh vác, hỗ trợ bố mẹ nuôi các em ăn học. Cô từng xin gia đình cho nghỉ học để xuống thành phố làm thêm, kiếm tiền. Cũng từ đây, Mỹ Duyên nên duyên với gia đình Mailisa.

Thời gian đầu, do quen biết, Mỹ Duyên được đến để làm giúp việc, hỗ trợ nấu ăn, dọn nhà cho gia đình Mailisa. Sau đó thấy cô làm được việc, lại nói chuyện khéo léo, lễ phép, chịu khó học hỏi nên Mỹ Duyên được vào làm trong thẩm mỹ viện ở vị trí lễ tân. Sau đó, cô bén duyên với Tuấn Anh - con trai cả của Mailisa, cả hai kết hôn và lập nghiệp.

Mỹ Duyên thường chia sẻ được mẹ chồng cưng chiều

Dù vậy sau khi cưới, Mỹ Duyên và chồng gần như vẫn phải tự lập hoàn toàn. Sau 10 năm, sau khi thấy 2 vợ chồng con biết tiết kiệm, có chí làm ăn, Mailisa mới quyết định xây nhà tặng các con. Điều này cũng được chính doanh nhân Mailisa chia sẻ: "10 năm Mai mới xây nhà cho con dâu và sang tên nhà đất cho cả 2 vợ chồng. Trong vòng 10 năm đó, Mai để các con phải tự lập và lo liệu cuộc sống riêng nhưng không để các con quá vất vả mà hỗ trợ thêm cho các con bằng việc thuê giúp việc để giúp đỡ việc nhà cửa, con cái. Về mặt tinh thần Mai cũng luôn tôn trọng, không xúc phạm hay lấy quyền hành của một người mẹ để nói những lời không hay với các con".

Song, là con dâu Mailisa, Mỹ Duyên vẫn có cuộc sống giàu sang phú quý. Không chỉ được mẹ chồng tặng biệt thự, mà còn liên tục được tặng đồ hiệu từ vài chục đến cả trăm triệu. Mẹ chồng - nàng dâu của gia đình này luôn diện đồ đôi giống hệt nhau. Bên cạnh đó, Mỹ Duyên còn nhiều lần khoe tiền học của các con cô cũng do một tay ông bà nội lo hết.

Mỹ Duyên còn từng chia sẻ, hơn chục năm lấy chồng, mẹ chồng Mailisa của cô chưa từng bắt cô phải rửa bát. Trước đó mẹ chồng giàu có này cũng không ngại tiết lộ chuyện thường xuyên đến đón con dâu đi làm, cùng nhau đi mua sắm, du lịch.

Hiện tại, Mỹ Duyên cũng đang quản lý và hỗ trợ rất nhiều cho công việc kinh doanh của mẹ chồng. Cô còn mạnh dạn hứa giờ mẹ chồng chịu khó hy sinh, sau này bố mẹ chồng lớn tuổi mình sẽ nuôi. Điều này được doanh nhân Mailisa đồng tình, cho rằng con cả phải chịu thiệt thòi, nên nuôi mẹ nuôi bố, không được chia theo kiểu mỗi người con nuôi bố mẹ một tháng.

