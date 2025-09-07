Một người phụ nữ sau 20 năm hôn nhân đã đưa ra quyết định khó khăn: Nếu bố mẹ chồng không rời khỏi nhà, cô sẽ ly hôn. Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn Reddit đã nhanh chóng thu hút sự chú ý vì chạm đến một vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân – mối quan hệ giữa nàng dâu và gia đình chồng.

Khi "sống chung" biến thành áp lực ngột ngạt

Người phụ nữ kể rằng bố mẹ chồng nay đã 78 và 80 tuổi, chuyển đến ở cùng vợ chồng cô suốt bốn năm qua. Ban đầu, cô hoàn toàn đồng ý vì nghĩ rằng việc gần gũi con cháu sẽ khiến ông bà hạnh phúc hơn.

Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu khi mẹ chồng liên tục đưa ra những lời nhận xét khó nghe. "Bà thường chê bai thói quen mua sắm, trang phục của tôi, thậm chí cả việc tôi mặc quần short trong nhà hay mặc đồ bơi ở bể bơi gia đình", cô kể.

Đỉnh điểm là khi mẹ chồng đặt câu hỏi: "Tại sao tên cô lại có trên giấy tờ nhà, trong khi con trai tôi mới là người kiếm nhiều tiền hơn?". Cô nhớ lại: "Chồng tôi đã lập tức bênh vực và nói bà quá đáng, nhưng sự khó chịu trong tôi đã tích tụ từ lâu".

Không chỉ vậy, mẹ chồng còn tỏ thái độ khó chịu khi hai vợ chồng mua xe Mercedes mới thay cho chiếc xe cũ. "Về tài chính, tôi chưa bao giờ bàn với bà vì đó không phải chuyện của bà", người vợ nhấn mạnh.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, thực tế vợ chồng cô vẫn chu cấp cho bố mẹ chồng khá nhiều: Không thu tiền thuê nhà, thanh toán toàn bộ hóa đơn điện nước, thậm chí cả tiền điện thoại di động. Ông bà chỉ đóng góp một phần tiền mua thực phẩm.

Một sự cố nhỏ đã khiến cô mất kiên nhẫn hoàn toàn. Khi mẹ chồng hỏi liệu cô đã cho chó mèo ăn chưa, cô trả lời chưa vì thú cưng đang theo chế độ ăn nghiêm ngặt. Thế nhưng ngay sau đó, bà lại nói với chồng mình rằng "con dâu bắt ông bà phải cho thú cưng ăn theo lịch". Cảm giác bị bóp méo lời nói khiến cô "bùng nổ".

"Tôi đã nói thẳng: Nếu họ còn ở đây, tôi sẽ chia tay với chồng. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa", cô viết.

Tình thế khó xử: Giữa trách nhiệm và hôn nhân

Sau cuộc cãi vã, khi chồng trở về, cô thẳng thắn đặt ra "tối hậu thư": "Hoặc bố mẹ anh phải tìm chỗ ở khác, hoặc chúng ta sẽ ly hôn và bán nhà". Bất ngờ thay, chồng cô đồng ý rằng đã đến lúc bố mẹ nên dọn đi.

Tuy nhiên, dù nhận được sự ủng hộ, người vợ vẫn day dứt. Bởi thực tế, bố mẹ chồng không đủ khả năng thuê nhà gần đó – mức thuê rẻ nhất trong khu vực cũng lên đến 3.000 USD/tháng (khoảng 72 triệu đồng). Nếu phải chuyển đến nơi xa hơn, ông bà sẽ cách cháu ngoại hơn 1 tiếng rưỡi lái xe, trong khi cả hai đều có vấn đề về thị lực và thính giác.

"Tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong tình trạng này nữa", cô thừa nhận.

Trên Reddit, nhiều người bày tỏ sự cảm thông. Một bình luận nhận được nhiều sự ủng hộ viết: "Không thể có hai nữ hoàng trong một tổ ong. Có lẽ họ có thể tìm được nhà ở xã hội dành cho người cao tuổi gần chỗ bạn, nếu bạn cho họ thêm thời gian".

Người vợ cho biết đây không phải lần đầu mâu thuẫn nổ ra. Trước đó, cô từng gợi ý bố mẹ chồng ra riêng nhưng họ viện cớ "chờ trả xong tiền xe hơi rồi sẽ dọn". Thế nhưng chiếc xe đó nay đã được mua 3 năm và cô không muốn chờ thêm 6 tháng hay 1 năm nữa.

Câu chuyện này gợi mở một thực tế: Việc sống chung với bố mẹ chồng/vợ dù xuất phát từ tình thương có thể trở thành áp lực khủng khiếp nếu thiếu ranh giới rõ ràng. Khi sự tôn trọng và không gian riêng bị xâm phạm, ngay cả một cuộc hôn nhân bền vững 20 năm cũng có thể rơi vào khủng hoảng.

Trong nhiều gia đình, trách nhiệm hiếu thảo và nhu cầu gìn giữ hạnh phúc hôn nhân luôn giằng xé. Và đôi khi, giải pháp duy nhất chính là thẳng thắn đối diện, giống như người vợ này dù đầy day dứt, vẫn phải đặt ra lựa chọn quyết liệt để bảo vệ sự bình yên của gia đình nhỏ.