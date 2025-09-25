Con cả nhà Beckham ca ngợi vợ, ngầm chỉ trích bố mẹ - David và Victoria giữa lúc rạn nứt gia đình?

Giữa lúc tin đồn mâu thuẫn với gia đình Beckham ngày càng rầm rộ, Brooklyn Beckham bất ngờ khiến dư luận xôn xao khi hết lời khen ngợi vợ là Nicola Peltz. Anh khẳng định bản thân "chưa bao giờ lo lắng về những gì người khác viết hay nói về đời sống cá nhân", bởi luôn có Nicola ở bên, đồng thời nhấn mạnh: "Ai cũng sẽ luôn nói những điều nhảm nhí. Tôi chỉ cố gắng làm việc của mình, chơi golf cùng bạn bè, thế là vui rồi".

Phát ngôn ngọt ngào này được cho là đầy ẩn ý hướng tới bố mẹ - Victoria và David Beckham bởi trong suốt nhiều tháng qua, vợ chồng Brooklyn và bố mẹ luôn ở hai đầu chiến tuyến trên mặt trận truyền thông. Brooklyn liên tục vắng mặt tại các dịp quan trọng của gia đình Beckham. Anh không tham dự sinh nhật tròn 50 tuổi của cha, cũng không xuất hiện trong những buổi sum họp lớn. Ngược lại, cả David, Victoria lẫn các em Romeo, Cruz và Harper cũng không có mặt trong lễ làm mới lời thề cưới xa hoa mà Brooklyn và Nicola tổ chức hồi tháng 8 tại New York.

Không chỉ vậy, Brooklyn còn gây chú ý khi bỏ qua sinh nhật người em họ Finlay James trên mạng xã hội. Trong khi đó, Victoria lại đăng tải hình ảnh cũ xúc động kèm lời chúc "Happy birthday. We love you!!!", còn Romeo và Cruz cũng rộn ràng đăng ảnh kỷ niệm để chúc mừng. Hình ảnh này càng làm lộ rõ khoảng cách ngày một xa giữa Brooklyn và gia đình ruột.

Đáng chú ý, trong lễ làm mới lời thề cưới hồi tháng 8, Brooklyn không hề nhắc tới cha mẹ hay anh chị em, mà dành toàn bộ sự trân trọng cho vợ và gia đình Peltz. Một nguồn tin tiết lộ anh "phát biểu từ trái tim, và ở trung tâm trái tim ấy là Nicola cùng gia đình Peltz - những người luôn ở bên anh". Điều này khiến công chúng tin rằng Nicola đang ngày càng có vị trí quan trọng, thay thế vai trò gia đình Beckham trong cuộc sống của Brooklyn.

Trong khi đó, Victoria được cho là vô cùng đau lòng trước tình hình này. Một nguồn tin thân cận chia sẻ rằng "trái tim Victoria như tan vỡ phía sau cánh cửa, Brooklyn là con trai đầu lòng và bà lo sợ sẽ không bao giờ có lại được con". Việc chứng kiến con trai làm mới lời thề cưới mà không có cha mẹ ở bên được cho là cú sốc lớn với Victoria, khiến bà lo ngại rằng càng kéo dài, cơ hội hàn gắn càng mong manh.

Thực tế, cả gia đình Beckham - từ David, Victoria, Romeo, Cruz, Harper cho đến ông bà, họ hàng - đều vắng mặt trong "đám cưới lần 2" xa hoa với hơn 200 khách mời tại dinh thự nhà Peltz. Sự vắng bóng toàn tập này càng khiến tin đồn rạn nứt trong gia đình nổi tiếng bậc nhất nước Anh khó lòng được dập tắt.

Theo Mail Online.