Cơn bão chấn thương từ FIFA Club World Cup

Trước khi giải đấu khai màn, nhiều huấn luyện viên đã cảnh báo. Jürgen Klopp – người luôn thẳng thắn – từng gọi đây là “ý tưởng tồi tệ nhất từng có”, bởi nó bóp nghẹt lịch thi đấu vốn đã quá tải. “Năm nào cũng có giải: năm ngoái Copa America và Euro, năm nay Club World Cup, năm sau lại World Cup. Các cầu thủ không có thời gian hồi phục”, ông nói.

Dự báo ấy không sai. Lịch thi đấu toàn cầu bị xáo trộn bởi Covid-19, World Cup 2022 diễn ra giữa mùa đông, Champions League tăng số trận – tất cả đẩy cầu thủ vào guồng quay không nghỉ. Hiệp hội cầu thủ thế giới FIFPro nhiều lần cảnh báo về tình trạng “cháy cầu thủ” và gia tăng chấn thương, nhưng phản ứng từ giới chức bóng đá lại chỉ là… thêm nhiều trận đấu hơn nữa.

Hệ quả giờ đã rõ ràng. Chelsea, đội vô địch Club World Cup, đang phải trả giá đắt. Ngôi sao trẻ Cole Palmer – người tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết trước PSG – giờ gần như biến mất vì chấn thương háng dai dẳng. Anh mới 23 tuổi nhưng đã trải qua ba mùa hè liên tiếp không được nghỉ ngơi đúng nghĩa: vô địch U21 châu Âu năm 2023, vào chung kết Euro 2024, rồi tiếp tục cày ải đến giữa tháng 7 cho Chelsea. Mùa trước, Palmer ra sân 57 trận cho CLB và tuyển Anh – con số khiến bất kỳ cơ thể nào cũng phải gục ngã.

Khi Premier League khởi tranh vào tháng 8, Palmer gần như chưa có thời gian hồi phục. Kết quả: anh cùng hàng loạt đồng đội Chelsea “rơi rụng” vì chấn thương. Levi Colwill đứt dây chằng chéo, Liam Delap rách gân kheo, Dário Essugo phải phẫu thuật đùi, còn Caicedo, Enzo Fernández, João Pedro đều phải nén đau ra sân. HLV Enzo Maresca thừa nhận: “Có lẽ đây là hậu quả từ Club World Cup.”

Không chỉ Chelsea, PSG cũng chịu chung cảnh ngộ. Sau giải đấu, họ mất hàng loạt trụ cột như Marquinhos, Dembélé, Kvaratskhelia hay Doué. Trong khi đó, Arsenal mất Noni Madueke, Real Madrid mất Trent Alexander-Arnold và Jude Bellingham – những cầu thủ cày ải suốt mùa trước rồi vẫn phải tham dự giải. Alexander-Arnold chấn thương gân kheo, còn Bellingham đáng lẽ cần phẫu thuật vai từ tháng 5 nhưng phải hoãn vì “lịch thi đấu không cho phép”.

Rõ ràng, bóng đá đang tự bào mòn chính mình. FIFPro chỉ ra rằng những cầu thủ dự Club World Cup đều không có giai đoạn tiền mùa giải đúng nghĩa, dẫn đến hiệu suất sụt giảm và nguy cơ chấn thương tăng mạnh. Dù vậy, FIFA vẫn tiếp tục mở rộng quy mô giải đấu, với tham vọng thương mại lớn hơn, mà dường như quên mất điều cốt lõi: **bóng đá không thể hay hơn nếu những cầu thủ hay nhất phải ngồi ngoài.**

Có người lập luận rằng chấn thương là một phần tất yếu của thể thao, và không thể đổ hết lỗi cho Club World Cup. Nhưng đó chỉ là ngụy biện. Khi mật độ thi đấu dày đặc và thời gian nghỉ ngơi bị tước đoạt, chấn thương không còn là “rủi ro ngẫu nhiên” mà là hệ quả tất yếu.

Trong khi đó, những đội không dự giải như Arsenal hay Liverpool lại được lợi thế về thể lực, đúng như HLV Thomas Tuchel nhận định. Manchester City dù tham dự nhưng bị loại sớm nên ít bị ảnh hưởng hơn. Còn Chelsea – đại diện cho sự kiệt quệ – đang là lời cảnh báo rõ nhất cho bóng đá đỉnh cao hôm nay.

Câu hỏi đặt ra: liệu FIFA có lắng nghe? Khi World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội và diễn ra tại Bắc Mỹ, nguy cơ “vắt kiệt” các ngôi sao càng lớn. Bóng đá toàn cầu đang đối mặt với nghịch lý: càng muốn mở rộng, càng khiến sản phẩm bị suy yếu. Một trận đấu không có Palmer, Bellingham hay Alexander-Arnold không chỉ thiếu đi chất lượng, mà còn làm giảm niềm hứng khởi của khán giả – những người mà các nhà tổ chức luôn viện dẫn để biện minh cho các dự án mở rộng.

Club World Cup từng được kỳ vọng là sân chơi để tôn vinh những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Nhưng nếu không thay đổi cách quản lý lịch thi đấu, nó sẽ chỉ còn được nhớ đến như giải đấu đánh dấu thời điểm bóng đá toàn cầu bước vào giai đoạn… tự hủy hoại mình.