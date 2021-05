Con bạc ở trường gà vùng ven bỏ chạy khi cả trăm cảnh sát ập vào

Ngày 3/5, Công an huyện Cần Giờ, TPHCM cho hay, đang tạm giữ Võ Công Danh (36 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) cùng 127 người khác để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".



Theo đó, chiều 2/5, gần trăm cảnh sát thuộc Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Cần Giờ đã ập vào một vườn xoài rộng, khá hẻo lánh ở xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TPHCM. Tại đây, công an phát hiện hơn trăm con bạc đang hăng máu sát phạt bằng hình thức đá gà.

Hàng trăm con bạc tại hiện trường.

Thấy Cảnh sát bao vây, các con bạc tìm cách bỏ chạy nhưng bị khống chế. Công an thu giữ 700 triệu đồng, hơn 130 xe máy, 100 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật. Qua kiểm tra, Cảnh sát phát hiện có 3 con bạc dương tính với ma túy.

Qua điều tra, công an xác định Danh là chủ trường gà này và hoạt động từ tháng 2 tới nay. Mỗi ngày, trường gà của Danh có hàng trăm người tới chơi. Người chơi là người địa phương và từ các tỉnh, thành khác đến.

Dưới trướng của Danh có nhiều đàn em, mỗi người được phân công nhiệm vụ như: cảnh giới, phục nước thức ăn, nước uống. Mỗi trận tổ chức, Danh sẽ thu 5-10% tiền xâu.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.