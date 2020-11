Cô văn công lột xác hoàn toàn sau khi giảm một mạch 20kg, đúng là quá xuất sắc!

Giảm cân khó khăn ra sao chắc mọi người đều biết. Nhưng giảm cân có thể mang đến nhiều điểm lợi thế nào cũng là điều không ai có thể phủ nhận. Chỉ cần có động lực to to một chút, kiên trì một chút, quyết tâm một chút là bạn đã tạo ra một màn lột xác mà có khi đến chính bạn cũng phải ngạc nhiên.

Mới đây, một cô nàng có tên Hoàng Hiền Anh đã mang đến màn giảm cân lột xác xuất sắc như thế. Được biết, Hiền Anh năm nay 19 tuổi. Cô vào trường ĐH Văn hoá nghệ thuật quân đội từ năm 13 tuổi và bắt đầu là thiếu sinh quân năm 14 tuổi. Năm ngoái, Hiền Anh tốt nghiệp và từ lúc đó đến hiện tại, cô nàng làm việc tại đoàn văn công Quân khu 1.

Hình ảnh Hiền Anh trước và sau khi giảm cân

Văn công ai nấy đều xinh xắn duyên dáng, Hiền Anh không phải ngoại lệ. Nhưng ít ai biết trước khi trông nổi bật như hiện tại, Hiền Anh từng là một cô nàng cực mũm mĩm với cân nặng lên tới 73 - 74kg. Lý do thì gói gọn trong việc cơm quân đội... ngon quá. Hồi xưa xưa, Hiền Anh cũng thon thả như ai mà sau khi vào trường, vì hợp cơm ở đây nên cô nàng ăn nhiều và tăng cân nhanh chóng.

Lúc đỉnh điểm nhất, Hiền Anh nặng tới 73 - 74kg

Và vậy là chiến dịch tìm lại cân nặng ban đầu của nàng văn công được khởi động.

"Mình quyết định giảm cân vì thực sự trong thời gian mập mình thấy cơ thể rất nặng nề, hay ốm đau vì ít vận động. Ngoài ra thì mình cũng muốn trở nên tự tin hơn, có thể mặc nhiều đồ đẹp hơn nữa", Hiền Anh chia sẻ.

Quá trình giảm cân của Hiền Anh không thuận lợi cho lắm. Đầu tiên là vì cơ địa cô nàng vốn huyết áp thấp, nhiều lúc ngất lên ngất xuống vì thay đổi cách ăn và tập thể dục. Đó là chưa kể đến việc Hiền Anh rất dễ tăng cân do hấp thụ tốt. Bên cạnh đó, do môi trường nên Hiền Anh không thể ăn theo thực đơn ở ngoài được. Cách cô nàng lựa chọn là giảm khẩu phần ăn lại, sáng ăn no, trưa hạn chế ăn cơm thay vào đó là ăn nhiều rau, còn tối thì hầu như chỉ ăn rau. Đặc biệt, Hiền Anh còn chấp nhận từ bỏ hoàn toàn tình yêu với đồ ăn vặt.

Cứ như thế, kiên trì hơn 4 tháng, cô văn công trẻ đã giảm được 20kg, xuống mốc 53kg. Sự thay đổi đầu tiên Hiền Anh có được là cảm giác tự tin hơn, tiếp đó mới là những lột xác về ngoại hình.

Vóc dáng của Hiền Anh cũng có sự thay đổi lớn

"Thực sự mình tự tin hơn rất nhiều, mình cũng biết quan tâm tới sức khoẻ nhiều hơn. Không ít người xung quanh đã lấy mình làm động lực để giảm cân và mình rất tự hào về điều đó.

Đối với mình, ngoại hình là điều khá quan trọng vì đặc thù công việc của mình ngoài khía cạnh chuyên môn còn yêu cầu cả hình thức nữa. Mình hiện tại chưa gầy đâu nhưng người thì nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn trước rồi. Mình sẽ tiếp tục cố gắng để giúp bản thân trở nên tốt nhất", Hiền Anh tâm sự.

Hiền Anh nổi bật trong bức ảnh chụp cùng đồng nghiệp tại đoàn văn công Quân khu 1

Vẻ xinh xắn của Hiền Anh (ngoài cùng bên phải) được mọi người khen tới tấp

Ảnh: NVCC