Cố vấn cao cấp, Cựu TGĐ Nexttech bị bắt cùng Shark Bình: Người nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam, từng vô địch giải đấu mang về hàng triệu USD

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, SN 1981) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.



9 bị can còn lại gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương.

Hiện có 4 người trong ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn NextTech bị công an TP Hà Nội khởi tố là ông Bình (Chủ tịch kiêm người sáng lập) ông Đào Minh Phú (Cựu Tổng Giám đốc, hiện là Cố vấn cấp cao cho HĐQT), ông Nguyễn Hữu Tuất (Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tập đoàn NextTech kiêm Tổng Giám đốc NextPay Group), bà Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giám đốc Tài chính Tập đoàn NextTech Group của các doanh nhân công nghệ.

Trong số đó, ông Đào Minh Phú sinh năm 1980, là một nhân vật đáng chú ý.

Năm 2022, vị trí TGĐ NextTech được chuyển từ Shark Bình sang ông Đào Minh Phú. Và từ tháng 4/2024 đến nay, vị trí này do ông Đào Mạnh Dũng đảm nhận. Ông Phú trở thành Cố vấn cấp cao cho HĐQT.



Quãng thời gian thay đổi TGĐ này cũng xuất hiện sự biến động lớn về vốn điều lệ của NextTech. Cụ thể, tháng 10/2023, vốn điều lệ doanh nghiệp giảm mạnh từ 500 tỷ đồng xuống chỉ còn 4,2 tỷ đồng.﻿

Ông Phú không phải là cái tên xa lạ trong giới Poker Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Ông đã gắn bó với môn thể thao này từ năm 2019. Ngoài ra, doanh nhân 8X này còn tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, ông đạt nhiều vị trí cao trong nhiều tournament thuộc hệ thống của Asian Poker Tour (APT).

Tại giải đấu Triton Super High Roller Series $50.000 NLH 8-Handed 2023 được tổ chức tại Quảng Nam, ông Đào Minh Phú giành chức vô địch và mang về số tiền 1,67 triệu USD (gần 40 tỷ đồng) sau khi vượt qua nhiều tay chơi Poker hàng đầu thế giới.