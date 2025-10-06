Cơ thể có triệu chứng này, nguy cơ ung thư tăng 8,5 lần

Một nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng những bệnh nhân báo cáo bị chảy máu trực tràng và sau đó được nội soi đại tràng có khả năng được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng cao hơn gấp 8,5 lần. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không bỏ qua các triệu chứng như vậy, ngay cả khi không có tiền sử gia đình hoặc không thuộc diện kiểm tra định kỳ.

Mối liên hệ này đặc biệt mạnh mẽ ở những bệnh nhân dưới 50 tuổi, trong đó 70% không có tiền sử gia đình mắc bệnh. Đáng chú ý, 88% trong số những người đã thực hiện nội soi đại tràng là do các triệu chứng của họ chứ không phải là một phần của kiểm tra định kỳ.

Những bệnh nhân báo cáo bị chảy máu trực tràng và sau đó được nội soi đại tràng có khả năng được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng cao hơn gấp 8,5 lần. (Ảnh minh họa)

Tác giả chính của nghiên cứu, Sandra Kavalukas, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng tại Trường Y Đại học Louisville ở Kentucky, Mỹ, cho biết: "Nếu họ 35 tuổi và đến khám vì đau trực tràng, có thể họ không cần nội soi đại tràng. Nhưng nếu họ đến vì bị chảy máu, họ có khả năng mắc ung thư đại trực tràng cao hơn gấp 8,5 lần."

Vị bác sĩ nói thêm: "Nghiên cứu này góp phần trả lời câu hỏi ai nên nội soi đại tràng: nếu một người dưới độ tuổi sàng lọc bị chảy máu trực tràng, người đó nên nghiêm túc xem xét việc nội soi đại tràng."

Tại Mỹ, hướng dẫn hiện hành khuyến nghị nên thực hiện nội soi đại tràng định kỳ từ năm 45 tuổi đối với những người không có tiền sử gia đình mắc bệnh. Trong khi đó, tại Anh, các xét nghiệm sàng lọc ung thư đại trực tràng được cung cấp cho những người từ 50 đến 74 tuổi.

Nghiên cứu này, dự kiến sẽ được trình bày tại Hội nghị lâm sàng của Học viện Phẫu thuật Hoa Kỳ 2025 vào cuối tuần này, nhằm giải quyết khoảng trống trong chăm sóc y tế đối với người trẻ có triệu chứng nhưng không đủ điều kiện để được sàng lọc định kỳ, trong bối cảnh tỷ lệ ung thư đại trực tràng ở nhóm này đang gia tăng.

Chuyên gia cho biết: "Nếu một người dưới độ tuổi sàng lọc bị chảy máu trực tràng, người đó nên nghiêm túc xem xét việc nội soi đại tràng." (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu đã xem xét 443 bệnh nhân dưới 50 tuổi đã thực hiện nội soi đại tràng trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023 tại Hệ thống Y tế Đại học Louisville. Trong số này, 195 người tham gia được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng khởi phát sớm và 248 người có kết quả bình thường.

Đáng kinh ngạc, chỉ 1 trong 10 trường hợp ung thư được xác nhận có dấu hiệu di truyền hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh. Những người được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng khởi phát sớm cũng có khả năng từng hút thuốc cao hơn đáng kể.

Nhóm nghiên cứu hiện đang bắt đầu một nghiên cứu lớn hơn và hy vọng sẽ phát triển một "công cụ tính điểm nguy cơ" để giúp các bác sĩ và bệnh nhân nhận biết nguy cơ mắc bệnh bên ngoài các tiêu chí hiện tại như tiền sử gia đình.

Các dấu hiệu khác của ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng, còn được gọi là ung thư ruột, có tỷ lệ sống sót trong 10 năm hoặc lâu hơn là 53,9%, theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh (Cancer Research UK). Tuy nhiên, tổ chức từ thiện này cũng nhấn mạnh rằng 54% trường hợp là có thể phòng ngừa được.

Các nguyên nhân phổ biến của bệnh bao gồm chế độ ăn uống mất cân bằng với quá nhiều thịt chế biến sẵn, rượu bia, thuốc lá, ít chất xơ và ít vận động thể chất.

Các triệu chứng của ung thư đại trực tràng có thể bao gồm:

- Chảy máu từ trực tràng hoặc có máu trong phân

- Thay đổi thói quen đại tiện bình thường, chẳng hạn như phân lỏng hơn, đi đại tiện thường xuyên hơn hoặc táo bón

- Có khối u ở hậu môn hoặc vùng bụng

- Cảm giác mót rặn ngay cả sau khi đã đại tiện

- Giảm cân dù không cố ý

- Đau ở bụng hoặc hậu môn

- Mệt mỏi và khó thở

- Tắc ruột gây đầy hơi, táo bón và buồn nôn