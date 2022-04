Cơ sở kinh doanh thực phẩm Xanh Mart Vinh bán hàng hóa quá hạn sử dụng

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, sáng ngày 5/4/2022, Đội QLTT số 3 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Kinh tế - UBND TP Vinh, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Vinh và Công an phường Hà Huy Tập tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh thực phẩm Xanh Mart Vinh thuộc Liên hiệp HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Nghệ An có địa chỉ tại số 13, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ảnh: QLTT

Ảnh: QLTT

Qua kiểm tra, phát hiện tại cơ sở kinh doanh một số mặt hàng đã quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa gồm 10 mặt hàng với số lượng là 45 gói hàng thực phẩm các loại, tổng trị giá hàng hóa là 1.370.000 đồng.

Đội QLTT số 3 đã xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng và buộc cơ sở kinh doanh phải tiêu huỷ toàn bộ hàng hoá quá hạn sử dụng nêu trên dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

https://cafef.vn/co-so-kinh-doanh-thuc-pham-xanh-mart-vinh-ban-hang-hoa-qua-han-su-dung-2022040707351062.chn