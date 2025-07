Cơ quan an toàn giao thông Mỹ bị cắt giảm, tiêu chuẩn ôtô toàn cầu bị ảnh hưởng?

Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), cơ quan đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn trên các tuyến đường của 'xứ cờ hoa', đang đứng trước nguy cơ cắt giảm nhân sự đáng kể, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về khả năng thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình.

NHTSA, được biết đến nhiều nhất với các chiến dịch thu hồi xe lỗi. Đồng thời đảm nhiệm nhiều công việc thiết yếu, từ điều tra các sự cố cho đến nâng cao nhận thức về hành vi lái xe nguy hiểm. Tuy nhiên, theo dữ liệu do Reuters trích dẫn và cung cấp cho Quốc hội Mỹ, lực lượng lao động của cơ quan này dự kiến sẽ giảm hơn 28%, từ 772 xuống còn 555 nhân viên.

NHTSA đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn trên các tuyến đường ở Mỹ (Ảnh: Carscoops)

NHTSA không phải là trường hợp duy nhất. Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang (Federal Highway Administration) và Cục Quản lý Vận tải Liên bang (Federal Transit Administration) cũng được cho là sẽ mất hơn 25% nhân sự. Tổng cộng, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (U.S. Department of Transportation) dự kiến sẽ mất 4.138 nhân viên, giảm tổng số lao động xuống còn 52.862 người.

Mặc dù việc cắt giảm nhân sự của NHTSA diễn ra tại Mỹ, nhưng có thể tạo ra hiệu ứng domino và ảnh hưởng gián tiếp đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn ô tô và tiêu chuẩn sản xuất.

NHTSA là một trong những cơ quan hàng đầu thế giới về an toàn giao thông. Các nghiên cứu, quy định và thử nghiệm va chạm của họ thường được coi là chuẩn mực quốc tế, định hình các tiêu chuẩn an toàn trên toàn cầu. Nếu năng lực của cơ quan này bị suy giảm, quá trình nghiên cứu và ban hành các tiêu chuẩn an toàn tiên tiến cho xe hơi (như công nghệ hỗ trợ lái, an toàn pin xe điện) có thể bị chậm lại. Điều này kéo theo việc áp dụng các công nghệ này trên toàn cầu bị đình trệ.

Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu, kể cả những hãng có xe được bán tại Việt Nam, thường theo dõi sát sao yêu cầu của NHTSA. Việc NHTSA suy yếu có thể làm giảm động lực để các nhà sản xuất nâng cấp tính năng an toàn cho các mẫu xe bán ra thị trường quốc tế.

Ngoài ra, Việt Nam nhập khẩu nhiều ô tô và có các hãng xe liên doanh sản xuất dựa trên tiêu chuẩn quốc tế. Nếu NHTSA giảm hiệu quả trong việc kiểm tra, điều tra và phát hiện lỗi, người tiêu dùng Việt Nam có thể khó tiếp cận thông tin đáng tin cậy về an toàn xe.