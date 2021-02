COVID-19 sắp đi đến hồi kết? Chuyên gia Mỹ cảnh báo tác hại của lạc quan quá đà

Khi vắc xin COVID-19 đầu tiên được ra mắt, mọi người bắt đầu nói về "ánh sáng cuối đường hầm". Giờ đây, số ca mắc mới và số ca nhập viện ở Mỹ bắt đầu giảm, liệu có phải cuối cùng chúng ta đã đi đến gần cuối đường hầm, một bài viết trên báo Web MD đặt ra câu hỏi.



Các quan chức y tế cộng đồng và các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều dự đoán về thời điểm và cách thức đại dịch kết thúc ở Mỹ. Một số người nhìn thấy cơ hội thực sự để trở lại trạng thái bình thường trong vài tuần tới. Những người khác tin rằng chúng ta vẫn sẽ sống chung với virus corona trong nhiều tháng tới.

Ví dụ, trong khi các nhà nghiên cứu hàng đầu cho biết tháng 4 có thể là tháng chúng ta ‘trỗi dậy’ sau một đại dịch kéo dài, bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của Nhà Trắng về COVID-19, vừa nói rằng người Mỹ có thể vẫn phải đeo khẩu trang vào năm 2022, nhưng cuộc sống có thể trở về bình thường trước đó.

Dưới đây là một số nhận định của các chuyên gia khác:

Tháng 4

Bác sĩ Marty Makary, giáo sư tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), dự đoán trong một bài bình luận trên báo Wall Street Journal ngày 18.2 rằng Mỹ sẽ đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng vào tháng 4. Ông đưa ra nhận định này dựa trên một số tính toán, bao gồm giảm 77% số ca mắc mới trong 6 tuần trước đó. Ông nói sự sụt giảm này phần lớn là do "khả năng miễn dịch tự nhiên có được từ lần nhiễm trùng trước – số ca mắc thực sự lớn hơn nhiều so với thống kê".

Ông ước tính rằng xét nghiệm chỉ phát hiện được 10% -25% tổng số ca nhiễm và 55% dân số có khả năng miễn dịch tự nhiên. Khi bạn thêm số người được tiêm vắc xin - tính đến giữa tháng Hai, 15% dân số Mỹ - thì mức độ miễn dịch sẽ tăng lên.

Mùa hè tuyệt vời

Nhà dịch tễ học Suzanne Judd, Tiến sĩ tại Trường Y tế Công cộng Birmingham, Đại học Alabama, cho biết trong tuần này rằng "có thể" Mỹ đã gần đạt được miễn dịch cộng đồng. Bình luận của cô dựa trên một nghiên cứu mới của Đại học Columbia, cho thấy số ca mắc thực tế ở Hoa Kỳ có thể nhiều hơn gấp 10 lần so với số ca được xác nhận. Nếu nghiên cứu này chính xác, gần 1/3 dân số Mỹ đã bị nhiễm virus.

Một bài báo trên The Atlantic mang tiêu đề đầy hy vọng: "Một mùa hè có thể khá tuyệt vời." Tác giả của bài báo viết về các yếu tố: số ca mắc giảm nhanh hơn so với dự đoán của chuyên gia, tỷ lệ tiêm chủng tăng và một số chuyên gia ít lo lắng hơn về tác động của các đột biến virus.

"Tại thời điểm này, virus đã được kiểm soát", Tiến sĩ Michael Osterholm, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Minnesota/thành viên của ban cố vấn COVID-19 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói với CBS Minnesota ngày 20.2.

Tuy nhiên, ông Osterholm nói rằng nếu phần lớn dân số từ chối tiêm vắc xin, đó sẽ là một tin xấu. Mặt khác, nếu nhiều người được chủng ngừa, "chúng ta có thể có vị trí thực sự tốt vào mùa hè này, tôi nghĩ cụ thể là vào cuối mùa hè."

Bác sĩ Amesh Adalja, học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, cho biết: "Tôi nghĩ có nhiều lý do rõ ràng để lạc quan về đại dịch". Các loại vắc xin hiệu quả cao đã và đang bảo vệ hàng triệu người là một lý do chính, Adalja nói.

"Chìa khóa là phải đi trước virus và các biến thể của nó bằng cách đẩy nhanh việc tiêm phòng đến mức cao nhất có thể", bác sĩ nói.

Một lý do khác là vắc xin có thể ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong.

Adalja dự đoán về trạng thái bình thường mới cho nước Mỹ.

Ông nói: "Vào cuối mùa hè năm 2021, ở Hoa Kỳ, nhiều hoạt động sẽ gần với mức bình thường hơn. Nhưng thế giới sẽ thay đổi, với nhiều người chú ý tới nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp hơn, nhiều người hoàn toàn thích nghi với mua sắm trực tuyến, nhiều người cảnh giác với các sự kiện đông đúc, và nhiều người tiếp tục đeo khẩu trang và giãn cách xã hội".

Tháng 11

Bác sĩ William Schaffner, một giáo sư và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt, cho biết: Lạc quan là điều thấy rõ, câu hỏi là lạc quan đến mức nào.

Ông nói: "Sự suy giảm số ca nhập viện và ca bệnh mà chúng ta đang thấy hiện nay phản ánh ít nhất một số khả năng miễn dịch cộng đồng".

Tuy nhiên, ông nói, "Quan niệm của tôi là điều này khác nhau trên toàn quốc", với một số vùng vẫn có mức miễn dịch rất thấp.

Mặc dù vậy, Schaffner nói, "Tôi nghĩ rằng vào cuối mùa hè hoặc sang tháng 11, chúng ta có thể có một Lễ Tạ ơn và các kỳ nghỉ tiếp theo gần như bình thường, nếu mọi việc suôn sẻ."

Nhưng một số chuyên gia lo ngại quá lạc quan có thể khiến mọi người mất cảnh giác quá sớm, từ bỏ các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Điều đó giải thích sự cẩn trọng của nhiều chuyên gia.

"Nếu đồng nghiệp của tôi tại Hopkins [dự đoán đại dịch kết thúc vào tháng 4] nói đúng, tôi sẽ rất vui", Schaffner nói. "Nhưng tốt nhất là chỉ nên dự đoán một cách khiêm tốn".

(Nguồn: Web MD)