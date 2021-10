Có “oan ức” cho mì ăn liền khi nói sản phẩm này không đảm bảo dinh dưỡng và an toàn?

Trên thực tế, hàm lượng các thành phần dinh dưỡng có trong mì ăn liền đều được thể hiện rõ trên bao bì của sản phẩm. Trung bình 100g sản phẩm mì ăn liền chứa chủ yếu là bột mì (80%), 14 - 23g chất béo, từ 6 - 8g protein và thường không ít hơn 63g carbohydrate, cung cấp cho cơ thể khoảng 350 - 410 kcal (tương đương 15 -17% nhu cầu năng lượng mỗi ngày ở người trưởng thành). Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện có nhiều cách suy nghĩ và nhìn nhận khác nhau về lợi ích khi sử dụng mì ăn liền, nhất là về vấn đề an toàn cho sức khỏe.



Một gói mì ăn liền cung cấp cho cơ thể khoảng 350 - 410 Kcal.

Một trong những lầm tưởng của người tiêu dùng về tác hại của mì ăn liền là dẫn đến ung thư, các bệnh về gan, mật, gây nóng trong người… khiến họ rơi vào tâm lý vừa ăn, vừa sợ. Theo các chuyên gia thế giới hoàn toàn chưa có nghiên cứu đáng tin cậy nào chứng minh mì ăn liền gây ung thư, tất cả chỉ là "tin đồn". Nếu mì ăn liền gây ra ảnh hưởng xấu nào cho sức khỏe thì không thể bán rộng rãi và phổ biến trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, mì ăn liền của các nhà sản xuất trong nước được cấp phép lưu thông trên thị trường đều phải tuân thủ các quy định về nguồn gốc, thành phần nguyên liệu, hàm lượng cho phép, quy trình sản xuất… tất cả đều qua khâu kiểm định khắt khe và đảm bảo an toàn sức khỏe trước khi cung cấp tới người tiêu dùng. Minh chứng từ Uniben – một trong những nhà sản xuất mì hàng đầu tại Việt Nam với 2 thương hiệu nổi tiếng: mì 3 Miền và mì Reeva. Các sản phẩm này đều được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xác nhận chất lượng phù hợp với quy định an toàn thực phẩm theo luật pháp Việt Nam.

Mì 3 Miền và mì Reeva đều được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng.

Ngay từ khâu kiểm định chất lượng, Uniben luôn chủ động trong việc rà soát các nguyên vật liệu trước khi đưa đến các nhà máy chế biến. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chủ động lựa chọn các đối tác phân phối uy tín, các trung tâm xét nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm như EUROFINs, Viện Kiểm Nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, Trung tâm Phân tích và Thí nghiệm để thực hiện khâu kiểm định, chứng minh độ an toàn trong từng gói mì trước khi tới tay người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất mì ăn liền chuẩn châu Âu tại các nhà máy của Uniben

Để mang lại sự an tâm cho người dùng, toàn bộ quá trình sản xuất của Uniben đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo uy tín cả chất lẫn lượng. Ngoài việc sở hữu 2 nhà máy sản xuất lớn theo tiêu chuẩn Châu Âu có thể cùng cấp hơn 2,5 tỷ đơn vị sản phẩm mỗi năm, Uniben còn đầu tư toàn diện cho dây chuyền sản xuất tự động hóa, nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, đáp ứng các tiêu chí của nguyên tắc an toàn vệ sinh và quản lý chất lượng thực phẩm HACCP, ISO 22000… Ngoài ra, Uniben cũng có riêng đội ngũ chuyên gia, nghiên cứu dinh dưỡng để lựa chọn và cân bằng các thành phần dưỡng chất trong mỗi sản phẩm mì ăn liền. Điều này không chỉ đảm bảo yếu tố tiện lợi, an toàn trong mỗi gói mì mà còn đa dạng trong hương vị, giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn cho bữa ăn chất lượng.

Mì 3 Miền nước cốt tôm thịt thơm ngon, bổ dưỡng

Với sự chăm chút kỹ lưỡng trong từng gói mì, các sản phẩm của Uniben vẫn giữ vững phong độ và nhận được sự hài lòng từ người tiêu dùng. Trong đó, mì 3 Miền với gói nước cốt đậm đà, thêm chất thịt, cung cấp thêm dưỡng chất, mì Reeva thơm ngon, bổ dưỡng từ nguyên liệu tự nhiên với rong biển, nấm tươi 100% không chỉ "phủ sóng" trong nước mà còn xuất khẩu sang 16 quốc gia trên thế giới, vượt qua khâu kiểm định khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản

Quả thực, không có thực phẩm nào xấu nếu người tiêu dùng nắm rõ các lợi ích của sản phẩm đối với sức khỏe và sử dụng hợp lý để đảm bảo chất lượng bữa ăn một cách khoa học. Với các nhà sản xuất mì ăn liền, mỗi sản phẩm được tạo ra từ tâm ý và sự cam kết về chất lượng sẽ giúp thương hiệu giữ vững vị trí trên thị trường, chinh phục cả những người dùng khó tính nhất.