Cổ nhân nói: Ngày ăn 3 quả táo tàu đỏ có thể sống tới 99 tuổi, bí mật bên trong là gì?

Như cổ nhân có câu nói nổi tiếng, mỗi ngày ăn 3 quả táo đỏ sẽ có thể sống đến 99 tuổi. Có thể thấy quả táo tàu đỏ rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nhiều dẫn chứng khoa học trong sách Đông y đều đã khẳng định rõ về điều này.

Nhiều người cũng thích ăn táo tàu đỏ trong cuộc sống hàng ngày nhờ hương vị của nó góp phần tăng thêm độ thơm ngon cho món ăn. Chẳng hạn như nấu táo tàu đỏ trong cháo hoặc súp, hương vị và dinh dưỡng đều rất tốt. Vậy khi ăn táo tàu đỏ, bạn có để ý xem có bao nhiêu calo không?



Cổ văn Trung Quốc còn có thơ về táo để dưỡng nhan, chăm sóc sức khỏe, trẻ mãi không già.

Lượng calo của quả táo tàu đỏ là bao nhiêu?

Mỗi 100g táo tàu đỏ khô có 264 calo. Giá trị calo này yêu cầu chúng ta đi bộ 69 phút, chạy 33 phút, nhảy dây 26 phút và tập thể dục nhịp điệu trong 56 phút để tiêu thụ chúng.

Nhiều người cảm thấy rằng lượng calo của quả táo tàu đỏ không thấp lắm khi nhìn thấy các giá trị trên, bởi vì 100 gam gạo chứa lượng calo thấp hơn nhiều so với 100 gam quả táo tàu đỏ.

Vậy tại sao chúng ta vẫn cho rằng lượng calo của quả táo tàu đỏ không cao, nguyên nhân chính là do trong quả táo tàu đỏ khô có rất ít nước, điều này sẽ làm cho lượng calo của quả táo tàu đỏ khô cùng chất lượng cao hơn rất nhiều.

Nếu thay táo tàu đỏ khô bằng táo tàu đỏ tươi, chúng ta có thể thấy rằng lượng calo của táo tàu đỏ không cao.

Theo thống kê, cứ 100gr quả táo tàu đỏ tươi thì có 125 calo. Nước trong quả táo tàu đỏ tươi chiếm 60% tổng trọng lượng, các thành phần khác chủ yếu là cacbohydrat.

Tuy nhiên, so với các loại trái cây khác, quả táo tàu đỏ tươi có lượng calo cao hơn một chút. Nhưng tin tốt là hàm lượng vitamin C trong quả táo tàu đỏ tươi cũng tương đối cao, nếu bạn muốn bổ sung vitamin C thì có thể thử quả táo tàu đỏ tươi.

Nên ăn bao nhiêu quả mỗi ngày?

Nhiều người nhận thấy rằng, dù là táo tàu đỏ tươi hay táo tàu đỏ khô thì lượng calo của chúng không quá thấp, vì vậy trên thực tế, chúng ta cũng có thể ăn chúng như một loại thực phẩm chính.

Tất nhiên, điều này không bắt buộc mọi người chỉ ăn táo tàu đỏ, bạn có thể trộn táo tàu đỏ với các loại thực phẩm khác để làm lương thực chính, bằng cách này rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.

Các nhà dinh dưỡng cho rằng người bình thường chúng ta có thể ăn 5 quả táo tàu đỏ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, nếu ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Những lưu ý khi ăn táo tàu đỏ

Mặc dù quả táo tàu đỏ rất tốt cho chúng ta nhưng khi ăn các bạn lưu ý không nên ăn quá nhiều vì nếu ăn quá nhiều sẽ khiến chúng ta tăng cân, lại còn dễ bị đầy bụng, tức bụng nên mọi người cần lưu ý kỹ.

Sau khi đã tham khảo những bài viết về táo tàu đỏ, chúng tôi tin rằng mọi người nên có hiểu biết chung về hàm lượng calo của quả táo tàu đỏ.

Là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, bạn có thể ăn một ít thì rất tốt cho sức khỏe, nhưng không nên ăn nhiều táo tàu một lúc, có sẽ gây hại cho sức khỏe như đã nói trên.

*Theo Health/Pingguo