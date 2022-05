Cách đây không lâu, cư dân mạng được phen há hốc mồm khi Trấn Thành khoe ăn chùm nho Nhật sang chảnh có giá thành lên đến 11 triệu/chùm. Nam MC của Rap Việt phải thốt lên: Người ta tặng nha, tui chưa khùng mà mua! Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy "trình" làm giá của nông dân Nhật cho nông sản mình làm ra xịn cỡ nào.



Trấn Thành là tín đồ của trái cây Nhật

Mới đây, netizen Trung Quốc lại được phen há hốc mồm khi hay tin một hộp quýt Nhật có tổng cộng 100 trái được bán với giá lên đến 1 triệu yên (khoảng hơn 220 triệu VNĐ), tức là mỗi trái được bán khoảng 2,2 triệu đồng. Một con số vừa nghe đã choáng, bình thường quýt ngoài chợ bán theo kg và nó cũng chỉ có 30~50/một kg.



Hình ảnh của thùng quýt trị giá 220 triệu VNĐ

Cụ thể, một hộp quýt "đại gia" được đấu giá cao ngất ngưởng ở một khu chợ Nhật Bản tại Ota, Tokyo. Trong hộp này tổng cộng 100 trái quýt, sau nhiều vòng đấu giá, sản phẩm này cuối cùng đã được bán với giá hơn 220 triệu VNĐ.

Quýt Nhật Bản là loại trái cây nông sản đặc trưng của nước này

Tuy nhiên, an tâm là thùng quýt 220 triệu kể trên là trường hợp hiếm hoi, không phải trái nào cũng được các nhà vườn "chốt đơn" với mức giá 2,2 triệu cho một trái đâu. Thùng quýt đại gia kể trên nằm trong sự kiện mở bán đầu mùa quýt của năm nay. Trên thị trường, nó được bán trung bình khoảng 350.000 VNĐ cho một kg. Mức giá này tạm gọi là chấp nhận được với thu nhập trung bình của người Nhật.

Theo mô tả, quýt Nhật có màu cam đỏ, trái to đều nhau, đặc biệt là to quả, mọng nước. Chính vì đặc tính trái nhiều múi như vậy nên loại cây này rất khó trồng cũng như thu hoạch. Vì vỏ quá mỏng, còn trái và múi bên trong lại rất to làm quýt Nhật rất dễ bị nứt.

Tại Việt Nam, quýt Nhật không bán theo cân mà được các shop kinh doanh chia theo trái, tại TP. Hồ Chí Minh, một hộp 4 trái được bán với giá 390k/vỉ.

Nguồn: Sina, Tổng hợp