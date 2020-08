Cô giáo bị buộc tội có quan hệ với học sinh nam, hài hước nhất là lời bào chữa của luật sư

Làm gì để đảm bảo 1 môi trường an toàn cho các con học tập?

Vụ việc của cô giáo Young và cậu học sinh 14 tuổi nói trên không phải là trường hợp đầu tiên được phát hiện, và dĩ nhiên, có lẽ cũng không phải là trường hợp cuối cùng. Nó không những khiến nhiều phụ huynh bất ngờ, mà còn trở nên lo lắng hơn về môi trường học tập của con em họ.

Tuy nhiên, chỉ lo lắng không thôi thì không thể giải quyết được vấn đề.

Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, Internet, điện thoại di động, học sinh ngày nay có nhiều cơ hội và điều kiện để có thể thỏa mãn sự tò mò về giới tính của mình cũng như phát sinh những quan hệ không trong sáng với người khác giới, thậm chí là giáo viên của chính các em.

(Ảnh minh họa)

Do đó, để ngăn ngừa những trường hợp tương tự xảy ra, phụ huynh có thể lưu ý đến các biện pháp sau:

- Thường xuyên dành thời gian cho con để trao đổi, tìm hiểu tâm tư, suy nghĩ và những thắc mắc về cuộc sống, về giới tính, tình dục cho con, hướng cho con tìm hiểu thông tin ở những nguồn an toàn, không để con vào web đen để tìm hiểu rồi dẫn đến những hiểu biết lệch lạc, kịp thời phát hiện những bất thường (nếu có) ở con.

- Gây dựng mối liên hệ chặt chẽ với các phụ huynh khác cũng như bạn bè của con để nắm bắt các thông tin đa chiều một cách sớm nhất, để có thể có những can thiệp, điều chỉnh kịp thời.

- Thỏa thuận với con về "Tự do trong khuôn khổ": Vạch rõ giới hạn với con, đâu là những việc con được phép làm, đâu là những việc bố mẹ được phép và nên can thiệp, tuyệt đối không để con quá tự do và làm mọi việc mình muốn, sử dụng 1 số phần mềm quản lý trên điện thoại, máy tính của con...