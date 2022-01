Có gì trong quán cà phê nổi tiếng Hà Nội mà John Legend đến trong dịp tham gia VinFuture?

Một trong những ngôi sao được chào đón nhất sự kiện lễ trao giải Vinfuture diễn ra vào tối ngày 20/1 là John Legend, chủ nhân của hàng loạt bản hit như All of me, You Deserve It All. Ngay sau buổi lễ, trên instagram cá nhân, ngôi sao này chia sẻ một số hình ảnh hậu sự kiện, cùng với hình ảnh uống cà phê tại một quán rất nổi tiếng tại Hà Nội.

Quán cà phê mà John Legend tới thưởng thức là Cà phê Đinh. Thực tế, quán không có một cái tên chính thức nên mọi người gọi là quán U Bích (tên cô chủ quán) hay là quán Đinh (vì nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng) và lâu dần được gọi là cà phê Đinh. Anh dùng một ly cà phê có hình hoa đào và tháp rùa, món khá phổ biến ở quán, nhưng phía trên có thêm hai chữ cái J.L (tên tắt của John Legend).

Ly cà phê Đinh có hai chữ cái viết tắt tên của John Legend. Nguồn: Instagram JohnLegend

Ra đời năm 1980, cà phê Đinh nằm trên gác hai căn nhà cũ ngay mặt phố Đinh Tiên Hoàng. Tầng một là cửa hàng bán balô, túi xách, vali…, khách hàng phải len qua lối đi hẹp đầy hàng hóa mới dẫn đến chiếc cầu thang nhỏ ẩm mốc để lên tầng hai.

Không gian đặc trưng của một căn nhà khu phố cổ Hà Nội tạo nên dấu ấn ban đầu cho cà phê Đinh. Quán rộng hơn hai chục mét vuông, nội thất và trang trí rất đơn giản, từ quầy bar gỗ nhỏ cũ kỹ đến những bộ bàn ghế mộc mạc. Vị trí được yêu thích nhất của quán chính là ban công nhìn ra hồ Hoàn Kiếm và phố Đinh Tiên Hoàng tấp nập người qua lại.

John Legend chụp ảnh trong không gian quán. Nguồn: Instagram JohnLegend.

Chủ quán là bà Bích - con gái cụ Giảng, chủ quán cà phê Giảng nức tiếng. Bà vốn là giáo viên về hưu, vì cuộc sống khó khăn nên phải mở quán để kiếm thêm thu nhập và cũng là để nối nghiệp gia đình. Nhờ đó, từ khâu rang cà phê, pha chế đến bán hàng cho khách đều xuất phát từ bàn tay của các thành viên trong gia đình. Cà phê của quán, đặc biệt là cà phê trứng, luôn có hương vị riêng.

Ngoài cà phê, cacao, nước chanh, chanh muối, sắn dây, nước sấu…, đặc biệt vào mùa hè, ở đây còn có món sữa đậu nành béo ngậy và thứ nước giải khát "gia truyền" nhãn lồng hạt sen do đích thân bà Bích làm.

Hình ảnh thường thấy của cà phê Đinh. Nguồn: Nhịp sống Hà Nội.

Cà phê Đinh bây giờ do con cháu của bà Bích nối nghiệp. Dù cách bài trí có chút khác xưa, phong cách phục vụ có chuyên nghiệp hơn nhưng vẫn mộc mạc và là một địa chỉ hấp dẫn giới trẻ, khách du lịch trong và nước ngoài khi đến với Hà Nội.



https://soha.vn/co-gi-trong-quan-ca-phe-trung-o-ha-noi-ma-john-legend-trong-dip-tham-gia-vinfuture-2022012119552547.htm