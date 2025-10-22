Binh sĩ Ukraine bị thương trên tiền tuyến.

Quản lý vùng lãnh thổ kiểm soát

Hãng thông tấn cho biết: "Các nước châu Âu và Ukraine đang xây dựng đề xuất gồm 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột với Nga trên tuyến đầu hiện tại".

Một số điểm chính trong kế hoạch 12 điểm của EU và Ukraine bao gồm: Việc thực hiện kế hoạch sẽ được giám sát bởi một hội đồng do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm chủ tịch.

Moscow và Kiev sẽ "bắt đầu đàm phán về việc quản lý" các vùng lãnh thổ được kiểm soát, mặc dù cả châu Âu và Ukraine đều không có ý định công nhận hợp pháp các vùng lãnh thổ này là của Nga.

Ukraine sẽ nhận được bảo đảm an ninh, tiền bồi thường thiệt hại và cơ hội gia nhập Liên minh châu Âu nhanh chóng.

Các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ dần được dỡ bỏ, nhưng việc trả lại dự trữ bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương chỉ được đề xuất sau khi Moscow đồng ý đóng góp vào việc khôi phục Ukraine.

Sau khi ngừng bắn, việc trao đổi tù binh sẽ diễn ra.

Hơn nữa, tài liệu 12 điểm của EU và Ukraine một lần nữa đề cập đến việc sự trở về của những đứa trẻ bị cáo buộc là đã bị trục xuất cưỡng bức.

Trong các cuộc đàm phán tại Istanbul, phía Ukraine đã chuyển cho Nga danh sách 339 trẻ em bị cáo buộc bị bắt cóc khỏi nước cộng hòa này.

Như trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky lưu ý, nhiều em trong số đó chưa từng đến Nga. Hơn nữa, người ta phát hiện ra rằng 50 cái tên trong danh sách là của người lớn. Một số trẻ em đã được trả về Ukraine, và công việc này vẫn đang được tiến hành.

Tuần trước, nhóm báo chí Nhà Trắng đưa tin rằng ông Trump đã nhắc lại lời đề nghị với Nga và Ukraine dừng lại ở tiền tuyến hiện tại và "đàm phán sau".

Về phần mình, Điện Kremlin lưu ý rằng khả năng đóng băng xung đột Ukraine đã được nêu ra nhiều lần, với nhiều sắc thái khác nhau, trong các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ.

Như Thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov nhấn mạnh, lập trường của Moscow về vấn đề này là nhất quán và không thay đổi.

Tổng thống Vladimir Putin trước đây đã nhiều lần nhấn mạnh rằng giải pháp lâu dài đòi hỏi phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng.

Cái giá của sự chấm dứt

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Anh The Times, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết Châu Âu có thể nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu có lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Ông cho biết: "Nếu chúng ta bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn và sau đó bắt đầu xem việc dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt như cái giá để Nga ngừng hành động quân sự và rút quân, thì tôi coi đó là một cơ hội".

Nhà lãnh đạo Phần Lan nhấn mạnh rằng các nước châu Âu sẽ không bãi bỏ chính sách chống Nga chỉ sau một đêm.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 21 tháng 10 cho biết lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine là điều gần như không thể vào lúc này.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này có thể vượt qua các lệnh trừng phạt mà phương Tây bắt đầu áp đặt từ nhiều năm trước và vẫn đang tiếp tục leo thang.

Ông Lavrov lưu ý rằng phương Tây thiếu can đảm để thừa nhận thất bại của các lệnh trừng phạt. Bản thân các nước phương Tây cũng đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng những hạn chế này không hiệu quả.