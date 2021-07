Cô gái xin clip đồi trụy rồi gửi cho mọi người để tăng tương tác bán hàng online

Ngày 8/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã triệu tập xử lý Trần Thị Ngọc A. (SN 1999; trú tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do có hành vi đăng thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội.



Trước đó, ngày 27/5, Trần Thị Ngọc A đã sử dụng facebook, zalo cá nhân "Linh Anh" để xin và tìm hiểu về một clip sex lan truyền trên mạng xã hội.

Đối tượng Trần Thị Ngọc A. tại cơ quan chức năng.

Trần Thị Ngọc A. sau đó tải các bức ảnh cá nhân của người được cho là nhân vật nam trong video rồi đăng trên facebook cá nhân kèm nội dung: "Daddy của mấy baby đây, toàn chụp ảnh với siêu xe thì baby nào chả mê. Đã ăn vụng còn quay clip xấu mặt chị vợ. Sau đây em cũng tuyển phi công cho mình ạ, 18 mùa lá mà chưa được sờ mông anh nào".

Ngoài đăng nội dung trên Trần Thị Ngọc A. còn chia sẻ video clip sex qua tin nhắn cho một số tài khoản mạng xã hội khác không rõ danh tính.

Tại buổi làm việc với công an, Trần Thị Ngọc A. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ngọc A. cho biết, mục đích của việc đăng những thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục nói trên là để nhằm tăng lượng tương tác cho trang cá nhân, phục vụ việc quảng cáo bán hàng, giới thiệu sản phẩm làm đẹp.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã phối hợp Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt Trần Thị Ngọc Anh 7,5 triệu đồng do có hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc".