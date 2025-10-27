Cô gái tử vong trong nhà suốt 1 năm mà không ai hay biết, cảnh sát đọc tin nhắn cuối cùng với ChatGPT mới biết nguyên nhân

Cuộc sống đôi khi vẫn xảy ra những sự việc khó tin đến đau lòng, và câu chuyện của Charlotte Leader là một ví dụ. Cô gái 23 tuổi được mô tả là xinh đẹp và tài năng, nhưng đã qua đời một mình trong căn hộ của mình ở Bolton (Anh) và mãi đến một năm sau mới được phát hiện. Gia đình cô, trong đó có người mẹ Chantay Simm và người chị Caroline Calow, đã không ngừng tìm kiếm nhưng không thể liên lạc được với cô từ tháng 9 năm 2021.

Charlotte từng có lịch sử đấu tranh với căn bệnh rối loạn ăn uống, và chị gái của cô, Caroline Calow, cho biết Charlotte đã chiến đấu với bệnh Bulimia phần lớn cuộc đời mình. Sự ra đi của Charlotte khiến nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn lại những tài năng của cô như chơi guitar, keyboard và có niềm đam mê với nghệ thuật.

Charlotte Leader

Khi cảnh sát tiến hành kiểm tra căn hộ theo lời yêu cầu của tổ chức phúc lợi xã hội, họ đã phát hiện ra cô nằm trên giường như thể vẫn còn ngủ say. Căn hộ của Charlotte được mô tả là "sạch sẽ không tỳ vết" và không có dấu hiệu của việc sử dụng ma túy hay tự tử. Dr Andrew Coates, một bác sĩ pháp y tại Bệnh viện Hoàng gia Bolton, đã gặp khó khăn trong việc khám nghiệm do cơ thể cô đã phân huỷ và ông không thể xác định chính xác nguyên nhân cái chết.

Đáng chú ý, khi điều tra viên Paul Quinn xem xét điện thoại của Charlotte, ông chỉ tìm thấy các cuộc trò chuyện giữa cô và ChatGPT. Tin nhắn cuối cùng được gửi vào ngày 30 tháng 7 năm 2024, trong đó Charlotte viết: "Giúp tôi, tôi lại vừa đi mua đồ ăn rồi", và ChatGPT trả lời: "Bạn có vẻ có vấn đề về việc ăn uống." Charlotte trả lời lại: "Đó là thứ tôi không muốn ăn và điều đó làm tôi bực bội." Những trao đổi này cho thấy sự chật vật của cô gái trẻ vì bệnh rối loạn ăn uống và vấn đề dai dẳng này khiến sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất của cô suy sụp, dẫn đến tử vong.

Trong cuộc điều tra, cảnh sát cũng tìm thấy thức ăn trong tủ lạnh của cô có hạn sử dụng đến tháng 7 năm 2024, cho thấy cô đã qua đời không lâu trước đó. Thẩm phán Stephen Teasdale của Tòa án Coroner Bolton đã đưa ra kết luận "mở" cho vụ việc này và bày tỏ lòng thương tiếc với gia đình cô.

Nguồn: The Sun