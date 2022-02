Cô gái Trung Quốc lấy chồng Mỹ, nhưng ngày đón con về quê hương bố mẹ chỉ biết khóc ngất

"Giấc mơ Mỹ" của cô gái TQ xinh đẹp, tài năng

Với nhiều người, việc chuyển tới Mỹ sinh sống quả đúng là 1 giấc mơ. Tuy nhiên, đó là giấc mơ đẹp hay là cơn ác mộng thì chỉ thời gian mới có thể cho ta câu trả lời cuối cùng.

Kỷ Mộng Kỳ - 1 cô gái xinh đẹp 28 tuổi người Trung Quốc đã chuyển từ Thượng Hải tới Mỹ để hoàn thành bằng master chuyên ngành kỹ thuật ở Đại học Missouri. Sau đó, vào năm 2015, cô xin được 1 công việc ở 1 công ty của Columbia chuyên sản xuất các sản phẩm dùng trong nha khoa, và từ đây, cuộc sống của cô cũng xuất hiện bước ngoặt.

Kỷ Mộng Kỳ đã chuyển từ Thượng Hải tới Mỹ để hoàn thành bằng master.

Trong khi làm việc ở đây, Mộng Kỷ đã trở thành sếp của Joseph Elledge. Ban đầu, cả 2 chỉ là bạn. Nhưng 1 năm sau, họ đã hẹn hò nhau. Joseph còn sang tận Trung Quốc và xin phép bố mẹ của Mộng Kỳ để được thành thân với con gái họ.

Sau màn cầu hôn Công viên Quốc gia Rock Bridge, họ đã làm đám cưới vào năm 2017 và Columbia, thuộc bang Missouri đã trở thành quê hương thứ 2 của Mộng Kỳ. Họ cùng nhau mơ về 1 gia đình lớn và cô con gái đầu lòng ra đời vào tháng 10/2018.

Hôn nhân đã mang lại rất nhiều sự thay đổi. Từ 1 cô gái nổi tiếng với tài năng và sự độc lập, Mộng Kỳ đã vui vẻ tự nguyện lui về phía sau làm 1 người nội trợ chăm lo cho gia đình. Bố mẹ của cô cũng từ Trung Quốc bay sang ở cùng con gái và con rể để chăm bẵm đứa cháu mới sinh.

Thế nhưng, cuộc sống chung giữa 3 thế hệ đã khiến cặp đôi phải chịu không ít áp lực. Mộng Kỳ muốn con gái lớn lên không được quên nguồn gốc Trung Quốc của mình. Trước đó, Joseph luôn tôn trọng mong ước của vợ, nhưng với sự xuất hiện của bố mẹ vợ ở trong nhà, anh dần ác cảm với sự can thiệp mà anh ta cho là quá đà của 2 ông bà đối với đứa trẻ.



Cuộc sống của cả hai sau khi có con không hạnh phúc như những bức ảnh họ vẫn chụp.

Ví dụ, chỉ riêng việc bố mẹ của Mộng Kỳ nói tiếng Hoa với cháu ngoại đã khiến họ xung đột. Joseph cảm thấy khó chịu và anh ta đều trút lên đầu vợ mình. Trong nhật ký, Joseph bắt đầu viết về "sai lầm của Mộng Kỳ" và đặt tên cho nó là "Lời phàn nàn".



Từ đó, cặp vợ chồng bắt đầu cãi vã về tất cả mọi thứ, từ việc Mộng Kỳ dùng điện thoại thường xuyên thế nào, cho đến việc Joseph chơi video game ồn ào ra sao. Họ đấu khẩu nhau về việc nhà, bất đồng quan điểm trong việc đứa trẻ nên học bao nhiêu tiếng Trung là đủ.

Đến khi con gái của cả 2 tròn 1 tuổi, bố mẹ Mộng Kỳ đã trở về Trung Quốc. Những tưởng mâu thuẫn chính giữa họ sẽ được giải quyết, nào ngờ cặp đôi còn cãi nhau nhiều hơn. Giấc mơ về 1 gia đình đông đúc và hạnh phúc ngày càng trở nên xa vời.

Cuộc trình báo mất tích

Vào ngày 11/10/2019, Joseph báo cảnh sát rằng Mộng Kỳ đã mất tích. Anh ta khai với cảnh sát rằng đêm trước đó họ đã cãi nhau và sau đó cả 2 cùng lên giường đi ngủ, nhưng khi anh ta thức giấc thì không thấy vợ đâu.

Nhiều cuộc tìm kiếm đã được tiến hàn và kéo dài trong nhiều tháng, nhưng vẫn chẳng thấy Mộng Kỳ đâu. Là người mẹ rất yêu con, lại đang cho con bú, thật khó tưởng tượng ra được là cô lại có thể bỏ con để đi lâu như thế. Gia đình của cô cho rằng hẳn là có chuyện gì đó mờ ám và kinh khủng đã xảy ra.

Joseph đang quay đầu nhìn lại bức ảnh anh ta về thăm quê của Mộng Kỳ được trình chiếu trong tòa án.

Sau khi biết Joseph và Mộng Kỳ thường xuyên cãi vã, cảnh sát đã thẩm vấn Joseph trong nhiều giờ. Từ những cuộc nói chuyện ấy, họ đã tìm kiếm ở 1 con sông ở địa phương. Với 1 cuốn nhật ký toàn những "lời phàn nàn", cảnh sát đưa Joseph vào diện tình nghi số 1 trong việc mất tích của người vợ.

Thế nhưng, anh ta vẫn khẳng định mình không liên quan đến nó. Trái lại, anh ta cung cấp thêm thông tin rằng đã có lần bắt gặp Mộng Kỳ nhắn tin cho 1 người đàn ông ở Trung Quốc. Họ thường nhắn những nội dung mùi mẫn nhạy cảm cho nhau. Joseph kết luận rằng vợ anh ta đã bỏ 2 bố con để quay về Trung Quốc, ngoại tình với gã đàn ông kia.

Tội ác bị vạch trần

Chuyện còn chưa rõ trắng đen thì vài tuần sau, Joseph bị bắt giữ về tội bỏ bê con. Trước khi biến mất, Mộng Kỳ đã gửi những bức ảnh con gái cô bị Joseph đánh thâm tím người cho 1 bên thứ ba. Người đó đã ra làm nhân chứng và Joseph bị buộc tội gây nguy hiểm cho đứa trẻ.

Trong khi đó, cảnh sát tin rằng Mộng Kỳ đã chết và Joseph là nghi phạm số 1 trong vụ án này. Anh ta bị tạm giam và bố mẹ của Mộng Kỳ làm đơn xin được giám hộ cháu gái trong sự đau đớn và vô vọng.



Nơi xác của Mộng Kỳ được tìm thấy.

Tháng 2/2020, Joseph bị buộc tội giết người cấp độ 1, nhưng thi thể của Mộng Kỳ vẫn chưa được tìm thấy. Phải đến tháng 3/2021, một người đi bộ đường dài đã tìm thấy thi thể phân hủy nặng của Mộng Kỳ tại 1 khu vực xa xôi của Công viên Quốc gia Rock Bridge - cách nơi Joseph từng cầu hôn cô chưa đầy 1 km và cách ngôi nhà của họ chưa đầy 10 km.



Các nhà điều tra xác định điện thoại di động của Joseph đã xuất hiện tại công viên này vào ngày 10/10/2019 và kết luận Joseph đã giết vợ vào ngày 8/10. Hai ngày sau, anh ta đã lái xe chở thi thể vợ đến vứt ở công viên này. Tệ hơn, trên xe còn có đứa con gái của họ.

Trong khi cả gia đình của Mộng Kỳ còn đang đau xót trước sự ra đi của cô thì Joseph vẫn bận rộn với việc phàn nàn về điều kiện sống ở trong tù, từ nhiệt độ đến vòi nước, từ tivi cho đến tiếng ồn của hệ thống sưởi.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, Joseph được tuyên trắng án trước tội danh giết người cấp độ 1. Luật sư của anh ta cho rằng Joseph đã giết vợ nhưng đó chỉ là 1 tai nạn, rằng khi thấy vợ đang nhắn tin cho 1 người đàn ông qua ứng dụng, anh ta đã đẩy vợ ngã dẫn đến chấn thương đầu. Sau đó, Mộng Kỳ đã đứng dậy và đi ngủ, song đã chết trong đêm. Luật sư của Joseph nói Mộng Kỳ chết do máu tụ ngoài màng cứng. Xương sườn của cô bị gãy nhưng rất khó xác định đó là do người hay do động vật.

Ngoài ra, họ cũng lập luận rằng việc anh ta không báo cảnh sát chỉ là do quá sợ hãi.

Công tố viên gọi Joseph là "kẻ giết người máu lạnh", rằng anh ta đã đối xử tệ bạc và kiểm soát vợ mình. Trong khi đó, bồi thẩm đoàn thì tin rằng Joseph giết vợ vì muốn thoát khỏi hôn nhân nhưng lại không muốn Mộng Kỳ đưa con gái về Trung Quốc cũng như trả tiền cho 1 cuộc ly hôn tốn kém.

Joseph nhận về mức án 28 năm tù giam về tội giết người cấp độ 2.

Tại phiên tòa, người ta đã cho bật lại 9 tiếng ghi âm những cuộc cãi vã của Joseph và vợ trong 10 tháng khi họ cãi nhau qua điện thoại. Trong đó, có lúc Joseph nói vợ mình "ăn như 1 con lợn", có lúc anh ta gào lên: "Cô muốn tôi ra đi không? Tôi sẽ ra đi và không bao giờ quay trở lại. Tôi không hạnh phúc dưới mái nhà này. Cô muốn tôi rời khỏi đây không? Nói đi", và Mộng Kỳ đáp lại: "Không".

Đáng chú ý, trong nhật ký của Joseph còn có đoạn vạch ra kế hoạch anh ta sẽ ứng xử ra sao trước truyền thông khi được hỏi về sự mất tích của Mộng Kỳ.

Cuối cùng, sau phiên tòa kéo dài 9 ngày, Joseph đã bị kết tội giết người cấp độ 2. Tháng 1 vừa qua, Joseph Elledge, 26 tuổi đã bị kết án 28 năm tù và phải thực hiện ít nhất là 85% thời gian ngồi tù trước khi được xem xét tha bổng.

Kẻ thủ ác đã bị pháp luật trừng trị, nhưng nỗi đau của gia đình nạn nhân thì không bao giờ nguôi ngoai. Tưởng rằng con sẽ có cuộc sống hạnh phúc ở trời Tây, thế nhưng bố mẹ của Mộng Kỳ không bao giờ có thể ngờ, con gái họ ra đi thì khỏe mạnh và hạnh phúc là thế, khi trở về đã hóa thành tro bụi...

