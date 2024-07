Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau khi đứng trên thác nước quay video Tiktok

Vụ việc đáng tiếc xảy ra tại khu vực thác nước Sinywa ở phía Đông Nam Myanmar vào hôm 22/7 vừa qua. Theo đó trong lúc đang cùng một số người bạn đứng trên đỉnh thác để quay video đăng tải lên Tiktok, cô bé Moe Sa Nay, 14 tuổi, đã không may bị trượt chân ngã.

Theo Daily Mail, dòng nước xiết nhanh chóng cuồn Sa Nay xuống chân thác. Cô bé bị mắc kẹt vào giữa hai tảng đá, không thể thoát ra dẫn đến bị chết đuối. Được biết, lực lượng chức năng đã lập tức vào cuộc nhưng bất lực do sự việc diễn ra quá nhanh.

Cô gái Moe Sa Nay không may trượt chân qua đời khi đang đứng trên đỉnh thác nước quay video Tiktok

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn

"Một cô gái bị trượt chân rơi từ trên đỉnh tháp xuống. Cô ấy qua đời vì không thể thoát ra khỏi hai tảng đá. Chúng tôi đã cố gắng kéo cô ấy ra nhưng không được", nhân viên cứu hộ Mon Zaw cho biết. Một người bạn của Sa Nay cũng bị thương. Tuy nhiên, cô không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tài khoản Tiktok của Sa Nay có khoảng 150 nghìn lượt theo dõi và cô thường xuyên chia sẻ video cập nhật cuộc sống.

Vụ tai nạn vừa qua tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc đảm bảo an toàn khi quay chụp tại những địa điểm nguy hiểm. Hồi tháng 4, hai nữ sinh viên đại học cũng thiệt mạng do trượt chân ở thác nước Linn of Tummel (Scotland) trong lúc chụp ảnh.