Cô gái làm nghề gội đầu lây cho 4 chùm ca bệnh ở Nghệ An tái dương tính sau 9 ngày xuất viện

Sáng 7/7, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 1 ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân là N.T.M. (SN 1999, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn).



Trước đó, vào ngày 13/6, bệnh nhân N.T.M. được phát hiện mắc Covid-19 tại TP. Vinh (Nghệ An) khi đi khám tại Trạm y tế phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) với biểu hiện ho, sốt, khó thở. Sau đó, M. được chuyển đến Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Cơ quan chức năng xác định bệnh nhân M. đã lây cho 4 chùm ca bệnh lớn ở Nghệ An. Bệnh nhân M. có biểu hiện khai báo y tế không trung thực.

Ngày 29/6, bệnh nhân M. được công bố khỏi bệnh và xuất viện về nhà tại Hà Tĩnh tiếp tục cách ly.

Ngày 6/7, Trung tâm Y tế Hương Sơn lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm. Kết quả, N.T.M. tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, ngành y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch nơi bệnh nhân lưu trú.

Đây là trường hợp thứ 3 tái dương tính trên địa bàn Hà Tĩnh sau khi đã hoàn thành điều trị.