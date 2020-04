Hiện có khá nhiều loại quả tí hon được bán trên thị trường khiến chị em "phát sốt". Những loại quả mini này được nhiều người săn lùng vì hình dáng dễ thương, nhỏ xinh, mùi vị hấp dẫn, thơm ngon, bổ dưỡng. Không chỉ ăn trực tiếp, một số loại quả mini còn được dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon và đẹp như: Dưa hấu mini, xoài, kiwi, cà chua có kích thước nhỏ xíu và... cực kì bắt mắt.

Mới đây, một cô nàng đã khoe thành quả tự trồng trái dứa ở nhà khiến dân mạng vô cùng thích thú. Đăng tải trong một group đông thành viên, cô nàng viết caption ngắn gọn: "Nhỏ nhỏ nhìn dễ thương quá, ngắm thôi chớ ăn được nhiêu đâu".

Bài đăng về trái dứa tí hon của nickname B.L nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất đông người dùng mạng. Ảnh chụp màn hình

Đính kèm là loạt ảnh chụp lại khoảnh khắc của cây dứa mini với trái dứa cực kì nhỏ, thế nhưng đã chín vàng hết cả, dù trái dứa chỉ to bằng ngón tay cái nhưng cành lá rất sum suê, trông thực sự bắt mắt.

Trái dứa bé xíu mà cành lá tươi tốt chưa này!

Nhìn chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay cái chút xíu thôi nha, vậy mà đã chín vàng cả rồi, mắt dứa còn khá to nữa chứ!

Theo chủ nhân cây dứa tí hon này hé lộ, cô nàng trồng bằng trái dứa chín, cuối cùng nó đã cho "ra đời" một tác phẩm khác đặc biệt.

Dưới phần bình luận, rất nhiều dân mạng tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn thích thú vì lần đầu được nhìn thấy trái dứa chín có kích thước tí hon này:

- "Oa, lần đầu được nhìn thấy dứa bé như thế này, thế này để ngắm thôi chứ gọt vỏ mấy đường là hết cả ruột rồi".

- "Dứa ơi dứa rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn! Nhìn xinh quá, cái này để vào cốc hay chậu xong bày ở bàn làm việc cũng thơm mà đẹp lắm nè".

- "Lạ quá, sao trái dứa ở chợ to vậy nhỉ? Liệu cây này trái có lớn thêm được không? Đây là giống khác hay do ở vùng trồng dứa chuyên nghiệp họ can thiệp phương pháp gì khiến trái dứa to bự vậy nhỉ? Nhìn trái dứa tí hon này thấy yêu quá, quả bé xíu mà cành lá sum suê".

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người dùng mạng đã tranh thủ khoe trái dứa tí hon mà mình từng trồng được khiến nhiều người thêm bất ngờ, tò mò:

"Mình cũng có cây nè". Ảnh: Thanh Tú

Ảnh: Nguyễn Thành Lâm

Trái dứa bé xíu nè. Ảnh: Trần Chỉnh

"Trái dứa mình mới thu hoạch đây". Ảnh: Chishi Domi

Ảnh: Ngọc Huyền

"Nhà mình cũng có, giữ mãi 1 size thế này thôi, không lớn lên cũng không ăn được". Ảnh: QuỳnhAnh Hồ.