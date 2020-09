Cô gái cầm dao phần luồng giao thông giữa giao lộ Sài Gòn

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, nhiều người dân di chuyển ngay tại nút giao lộ đường Cao Thắng – Nguyễn Đình Chiều, phường 2, quận 3, TPHCM thì nhìn thấy 1 cô gái trẻ có biểu hiện ngáo đá cầm theo 1 con dao.

Cô gái cầm dao nghi ngáo đá đứng giữa giao lộ có những hành động như điều tiết giao thông.

Sau đó, cô gái cầm dao làm những động tác như phân luồng giao thông. Nhiều người đi đường hoảng sợ nên dừng xe tránh vào khu vực an toàn và báo công an.

Công an phường 2, quận 3, TPHCM có mặt tước đoạt con dao của cô gái và đưa nạn nhân vào bệnh viện. Bước đầu, công an xác định cô gái có biểu hiện ngáo đá. Công an đã liên hệ với người thân của cô gái để làm rõ vụ việc.