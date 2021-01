Cô gái bị "hôi" mất 30 triệu chỉ trong 15 giây ở TP.HCM chưa dám kể với bố mẹ

Ngày 30/1, nguồn tin từ Công an quận 7, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận vụ việc từ Công an phường Tân Hưng để tiếp tục điều tra, truy tìm nhóm người "hôi của" sau khi cô gái làm rơi 30 triệu đồng.

Công an quận 7 kêu gọi những người nhặt tiền nhanh chóng trao trả lại cho người làm rơi để tránh liên quan đến pháp lý.

Theo Công an phường Tân Hưng, ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ phường liền có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, công an đã ghi nhận cảnh nhiều người nhặt tiền cô gái đánh rơi trên đường D4, phường Tân Hưng. Riêng người phụ nữ bán nước bên đường được công an vận động trả lại cho cô gái 4 triệu đồng, báo Người lao động đưa tin.

Được biết, cô gái làm rơi số tiền trên là chị Bảo Trân (25 tuổi), quê ở Long An.

Bảo Trân - cô gái đánh rơi 30 triệu đồng bị người đi đường "hôi" sạch (Ảnh: Đất Việt)

Chia sẻ với PV báo Thanh niên, chị Trân kể lại, vào lúc 11 giờ 30 ngày 28/1, chị rút 30 triệu tích góp một năm qua để mang đi trả nợ nhưng không may rớt mất. Chị đánh rơi tiền trên đường D4 nhưng chị đi tiếp một đoạn và được người đi đường đuổi theo báo, Bảo Trân mới nhận ra số tiền của mình đã bị người ta lượm hết.



Sau khi trích xuất camera an ninh từ nhà người dân gần đó, Bảo Trân đã liên hệ, khóc xin mọi người trả tiền nhưng cô chỉ nhận được những cái lắc đầu. Riêng người bán hàng gần đó trả lại 4 triệu đồng.



Sau khi xảy ra vụ việc, chị Trân vô cùng lo lắng, buồn bã, không dám về quê ăn tết vì số tiền dành dụm trả nợ đã mất sạch. Bảo Trân cũng chưa dám cho gia đình hay tin vì sợ cha mẹ bị “sốc”.



Bảo Trân tâm sự, từ trước đến nay chị là trụ cột của gia đình gồm cha mẹ cùng người em 7 tuổi ở quê. Năm 2020, dịch Covid-19 khiến công việc buôn bán quần áo của Trân thua lỗ, nợ nần. May mắn thay, sau khi biết được sự việc và kiểm chứng video trích xuất từ camera, phía chủ nợ đã đồng ý gia hạn cho Bảo Trân.



Trước đó, sáng 29/1, cộng đồng mạng xôn xao trước video clip “hôi của” chỉ trong 15 giây với sự tham gia của nhiều người.

