Cô gái bán trà sữa trộn cần sa bị công an bắt quả tang: 'Lúc nấu em chỉ nhắm theo quán tính'

Hôm qua, Phòng cảnh sát ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra xe ô tô đang dừng trước một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (Phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), do Nguyễn Thị Thái Dung (23 tuổi, trú tại Phường 8, TP Đà Lạt) điều khiển.

Lực lượng công an phát hiện trên xe có một thùng xốp chứa 15 chai trà sữa. Qua kiểm tra nhanh, công an xác định toàn bộ 15 chai trà sữa đều cho phản ứng dương tính với ma túy.

Theo thuật lại của báo Lâm Đồng, khi làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Thái Dung khai nhận học cách pha chế và mua cần sa từ người bạn, sau đó về xay pha trộn với trà sữa bán kiếm lời. Khách hàng của Dung là những thanh niên trên địa bàn, trong đó có cả khách du lịch. Mỗi ngày, Dung bán khoảng 20 chai với giá từ 150 đến 200 ngàn đồng/chai bằng cách đăng quảng cáo trên facebook và qua bạn bè giới thiệu.

Theo đoạn video được VnExpress đăng tải, Dung vừa khóc mếu vừa "mè nheo" để "đòi" được các cán bộ công an làm "nhanh gọn".

"Một lần em bán, em nấu ít lắm. Em nhắm theo quán tính của em là em nấu, em uống thử, em nhắm một xíu thôi để em còn chạy xe nữa. Chứ không có kiểu theo người ta nấu nhiều, người ta liều lượng dã man. Trung bình mà em bán cao nhất chỉ có 20 chai thôi. Những người mua của em là khách du lịch", Dung khai với công an.

Khi cán bộ công an nói đưa về công an phường, Dung còn "nài nỉ": "Bây giờ em về em tự nộp cho công an được không?... biên bản của em...".

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



15 chai trà sữa trộn cần sa đều dương tính với chất ma túy. Ảnh: Người lao động