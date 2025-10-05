Ai cũng mong muốn có một quỹ tiết kiệm để phòng ngừa rủi ro và đảm bảo tài chính cá nhân. Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng có thể thực hiện được điều này. Có nhiều lý do khiến mục tiêu này trở nên khó khăn, dù chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Cô nàng dưới đây là ví dụ.

Tích lũy gần như bằng 0 vì nhà ngoại phụ thuộc

Mới đây, trong một hội nhóm về quản lý tài chính cá nhân, cô nàng chia sẻ đã kết hôn được gần 5 năm, có 2 con. Tổng thu nhập hàng tháng khoảng 10 triệu đồng. Dù tháng nào cũng có thể để dành được 40% thu nhập nhưng sau cùng, cô vẫn không tiết kiệm được đồng nào. Bởi lẽ cứ có đồng nào dư thì cô lại đưa hết cho nhà ngoại.

Cô nàng bộc bạch: "Dù tiết kiệm tới 40% thu nhập, nhưng mình không để dư được đồng nào. Lí do vì nhà ngoại phụ thuộc vào mình rất nhiều. Cứ mỗi lần rút sổ về bà lại hỏi vay và nát hết số tiền tiết kiệm được. Từ ngày mình sinh viên, đi làm thêm tự trang trải sinh hoạt phí và học phí, còn dành dụm gửi về cho mẹ. Tới khi đi làm, mình cũng cố gắng ăn tiêu tiết kiệm thỉnh thoảng biếu bà, lo cho em trai đi học.

Tới tận khi mình lấy chồng, nói ra thì bảo đùm dúm về nhà ngoại, nhưng mình cảm thấy mình chưa biếu được bố mẹ chồng được cái gì, trong khi ông bà lo đưa đón, tắm giặt, cơm nước cho con mình. Còn nhà ngoại, có năm ngồi tính lại mình biếu bà tới cả trăm triệu. Lúc thì 5 triệu, lúc thì 10 triệu. Có tháng cho tới mấy lần, mỗi lần 2-3 triệu. Mình cũng mệt mỏi.

Mẹ đẻ mình ốm, bố mình thì nát rượu, không tu chí làm ăn. Vì vậy nhà ông bà tiêu pha cứ thiếu trước hụt sau, xong lại hỏi vay mình, mà vay xong thì khỏi trả.

Gần đây đứa con bé nhà mình đi khám, phát hiện khuyết xương sọ và thoát vị màng não, có khả năng cấy sọ nhân tạo cần rất nhiều tiền. Vậy nên số tiền tiết kiệm mình dự định để dành phẫu thuật cho con. Tất nhiên chuyện chẳng có gì để nói, khi hôm nay mẹ đẻ lại hỏi vay mình khoảng 50 triệu để làm sổ đỏ".

Bên dưới bài đăng, không ít người đã dành sự đồng cảm với câu chuyện cô nàng. Nhiều người cũng đưa ra lời khuyên để giúp cô thoát khỏi tình cảnh éo le hiện tại.

Một số bình luận nổi bật bên dưới bài đăng:

- Lo cho con mình trước đã. Có gì đâu mà phải nghĩ. Là bố mẹ thì cũng phải biết thương con gái chứ. Con gái cũng dư giả gì đâu.

- Sổ đỏ chưa làm thì ông bà vẫn còn nhà đấy để ở mà bạn. Ưu tiên sức khỏe của con lên hàng đầu.

- Bạn từ chối và nói thẳng con bạn cần rất nhiều tiền và bạn cũng đang rất khó khăn, ông bà có thể cho bạn vay thêm ít tiền được không? Thế là ông bà biết ý rồi.

- Bạn thông báo với bà là cháu bị bệnh vậy để bố mẹ bạn biết bạn cũng còn việc phải lo. Sau đó nếu để đỡ phải suy nghĩ lấn cấn thì biếu mẹ đỡ vài triệu trong khả năng bạn à.

Lập gia đình rồi thì nên biếu bố mẹ như thế nào?

Khi con gái đi lấy chồng, không chỉ có những thay đổi lớn trong cuộc sống cá nhân mà còn là sự thay đổi trong cách thể hiện tình cảm với bố mẹ đẻ. Nếu như trước đây, việc chăm sóc, quan tâm đến bố mẹ thường là những hành động trực tiếp như giúp đỡ việc nhà, nấu nướng hay cùng bố mẹ chia sẻ vui buồn, thì sau khi lập gia đình, quỹ thời gian bị thu hẹp lại, trách nhiệm với gia đình riêng nhiều hơn, việc báo hiếu bố mẹ cũng cần có sự điều chỉnh hợp lý.

- Biếu bố mẹ trong khả năng của mình

Một trong những điều quan trọng nhất khi biếu bố mẹ chính là phải cân nhắc khả năng tài chính của bản thân. Nhiều người khi lập gia đình thường muốn thể hiện sự hiếu thảo bằng cách biếu bố mẹ một khoản tiền lớn, nhưng nếu không tính toán cẩn thận, điều này có thể tạo áp lực lên kinh tế của chính mình và gia đình nhỏ. Khi mới kết hôn, các cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt với nhiều khoản chi như tiền nhà, tiền sinh hoạt, nuôi con, thậm chí còn có thể phải hỗ trợ bên gia đình chồng. Vì vậy, số tiền biếu bố mẹ cần nằm trong mức hợp lý, vừa thể hiện được tấm lòng, vừa không gây áp lực tài chính.

Biếu ít hay nhiều không quan trọng bằng việc đều đặn và chân thành. Nếu chưa có điều kiện tài chính tốt, con gái có thể lựa chọn những hình thức khác thay vì tiền mặt, như mua những món quà thiết thực như thực phẩm bổ dưỡng, đồ dùng sinh hoạt hoặc chăm sóc sức khỏe.

- Đóng góp vào các khoản chi chung của gia đình

Nếu điều kiện kinh tế cho phép, con gái có thể đóng góp vào một số khoản chi chung trong gia đình bố mẹ đẻ. Ví dụ, có thể hỗ trợ một phần tiền điện, tiền nước hoặc giúp bố mẹ sửa sang lại nhà cửa, mua sắm vật dụng mới. Việc này không chỉ giúp bố mẹ giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn thể hiện sự quan tâm thực tế đến cuộc sống của họ.

Đối với những gia đình có anh chị em, con gái có thể bàn bạc với anh chị em trong nhà để cùng nhau đóng góp, tránh để gánh nặng đổ dồn lên một người. Điều này không chỉ giúp chia sẻ trách nhiệm mà còn tạo sự đoàn kết trong gia đình.