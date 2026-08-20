Cô gái 28 tuổi mua Porsche tặng chồng: Sống trong cơ ngơi sang như khách sạn, riêng thang máy đã gần 1 tỷ

Cơ ngơi mới của gia đình nữ CEO này gây ấn tượng với thiết kế sang xịn, góc nào cũng đẹp.

Quỳnh Trần Daily (sinh năm 1998) là một trong những nữ CEO trẻ nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, trang TikTok cá nhân của cô hiện sở hữu hơn 600.000 lượt theo dõi. Không chỉ được biết đến với công việc kinh doanh, nữ CEO còn gây ấn tượng bởi cuộc hôn nhân viên mãn, thường xuyên được ông xã yêu chiều và dành tặng những món quà đắt đỏ. Năm 2025, ông xã tặng Quỳnh Trần Daily một chiếc Maybach, và đến Valentine vừa qua, cô cũng khiến dân tình trầm trồ khi “đáp lễ” bằng một chiếc Porsche đắt đỏ dành tặng chồng.

Sau khi hạ sinh cặp song sinh một trai - một gái, nữ CEO tiếp tục đón thêm niềm vui khi cùng gia đình chuyển về cơ ngơi mới. Qua những video cô chia sẻ, căn nhà gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi, thiết kế hiện đại và mức độ đầu tư mạnh tay cho từng hạng mục. Từ hệ thống cửa ra vào nhận diện khuôn mặt, nội thất thông minh đến chiếc thang máy có giá ngót nghét 1 tỷ đồng, không gian sống mới của gia đình Quỳnh Trần Daily khiến người xem không khỏi trầm trồ ngay từ những chi tiết đầu tiên.

Quỳnh Trần Daily tặng chồng siêu xe Porsche

Trước đó, ông xã đã tặng cô xế sang Maybach

Cơ ngơi mới xịn đẹp của gia đình Quỳnh Trần Daily

Trong loạt video review nhà mới của Quỳnh Trần Daily, dù nhiều khu vực vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và nội thất chưa được bài trí đầy đủ, nhưng chỉ cần nhìn tổng thể cũng đủ cảm nhận độ sang xịn của cơ ngơi. Không gian sống của gia đình nữ CEO được thiết kế theo kiểu thông tầng, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và bề thế. Từng chi tiết trong nhà đều được đầu tư kỹ lưỡng, từ kiến trúc đến các thiết bị tiện nghi. Ngay từ cánh cửa bước vào nhà đã được đầu tư hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện đại, có giá lên tới 80 triệu đồng.

Các hệ tủ trong căn nhà mới của Quỳnh Trần Daily được đầu tư chỉn chu, phần lớn đều ưu tiên thiết kế ẩn tay nắm, tạo nên bề mặt liền mạch, gọn mắt và hiện đại. Chỉ cần chạm nhẹ, cánh tủ đã có thể mở ra, mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày. Ngay cả khu vực tủ giày cũng được trang bị thiết kế hiện đại này, vừa đảm bảo công năng vừa giữ sự đồng bộ với tổng thể kiến trúc.

Ngay gần khu vực ra vào, vợ chồng Quỳnh Trần Daily bố trí một hệ tủ kịch trần với nhiều ngăn chứa, vừa tận dụng tối đa diện tích vừa tạo thêm không gian lưu trữ đồ đạc mà không làm ảnh hưởng đến tổng thể thẩm mỹ. Thiết kế tủ cao sát trần giúp khu vực này trông gọn gàng, đồng bộ hơn, hạn chế cảm giác trống trải phía trên. Đặc biệt, một bể cá thủy sinh được đặt ở vị trí trung tâm hệ tủ, trở thành điểm nhấn thú vị, mang thêm sắc xanh và sức sống cho không gian vốn mang phong cách hiện đại.

Ngay bên cạnh là hệ tủ rượu cánh gương với thiết kế độc đáo, vừa đảm nhiệm chức năng trưng bày vừa có thể biến thành một chiếc gương lớn. Khi đèn bên trong được bật, phần cánh kính trở nên trong suốt, giúp khoe trọn những chai rượu được sắp xếp bên trong một cách đẹp mắt. Và chỉ cần tắt đèn, cánh cửa sẽ trở về dạng gương soi toàn thân, tiện lợi để gia chủ chỉnh trang trước khi ra khỏi nhà. Một thiết kế vừa tận dụng công năng, vừa tạo điểm nhấn sang xịn cho khu vực sảnh vào.

Khu bếp nấu

Cơ ngơi mới vừa đẹp vừa rộng nên gần như mọi không gian sinh hoạt trong nhà đều được thiết kế thoáng đãng, chỉn chu và có tính tiện nghi cao. Khu vực bếp cũng không ngoại lệ khi sở hữu diện tích rộng rãi, bố trí hiện đại và đẹp mắt. Bên cạnh hệ bếp nấu là bàn đảo lớn vừa tăng không gian sơ chế, chuẩn bị đồ ăn vừa có thể sử dụng linh hoạt trong sinh hoạt hằng ngày. Phần mặt bàn sử dụng chất liệu đá với bề mặt sáng màu, giúp căn bếp càng thêm sáng thoáng và sang trọng. Từng khu vực, món đồ dùng đều được sắp xếp gọn gàng, tạo nên một không gian nấu nướng vừa đẹp mắt vừa thuận tiện.

Thang máy ngót nghét 1 tỷ đồng

Một trong những điểm khiến dân tình chú ý trong cơ ngơi mới của Quỳnh Trần Daily là hệ thống thang máy có giá ngót nghét 1 tỷ đồng. Thay vì thiết kế kín như những mẫu thang máy thông thường, thang máy trong nhà được làm theo kiểu trong suốt, tạo cảm giác hiện đại và thoáng đãng. Phần cửa cũng có thiết kế độc đáo, vừa tạo điểm nhấn cho không gian vừa mang đến trải nghiệm sử dụng khác biệt. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ cảm nhận sự đầu tư mạnh tay của gia chủ.

Phòng thờ

Vợ chồng Quỳnh Trần Daily dành riêng một khu vực trong nhà để làm gian thờ, được thiết kế chỉn chu và trang nhã. Không gian sử dụng gam màu trầm, cách bài trí gọn gàng, tạo cảm giác yên tĩnh và trang nghiêm. Gan thờ có hệ cửa riêng, vừa giúp đảm bảo sự riêng tư, vừa tạo sự tách biệt với các khu vực sinh hoạt khác trong nhà.

Phòng ngủ

Quỳnh Trần Daily review nhanh một không gian phòng ngủ trong nhà mới. Dù căn phòng vẫn chưa được bài trí đầy đủ nội thất, chỉ nhìn qua cũng có thể cảm nhận rõ sự rộng rãi, thoáng đãng và tiện nghi. Không gian được thiết kế theo hướng tối giản, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho việc nghỉ ngơi. Phòng WC đi kèm có diện tích khá rộng, thiết kế hiện đại, mang đến trải nghiệm sinh hoạt tiện nghi chẳng khác nào một không gian nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Nguồn hình ảnh: TikTok @quynhtrandaily