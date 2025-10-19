Có doanh nghiệp ở Việt Nam bán được tín chỉ carbon cho FIFA

Ông Hoàng Anh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Intraco, chia sẻ thông tin này tại buổi tập huấn "Nâng cao năng lực truyền thông báo chí về trung hòa carbon" tại tỉnh Nghệ An do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tập đoàn TH tổ chức trong 2 ngày từ 15 đến 16-10.



Ông Hoàng Anh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Intraco

Chia sẻ thêm với Báo Người Lao Động, ông Hoàng Anh Dũng cho biết có rất nhiều công ty tìm kiếm dự án tại khu vực Đông Nam Á.

Thị trường tín chỉ carbon tự nguyện của Việt Nam hiện ở mức trung bình thấp so với thế giới. Giá tín chỉ tại Việt Nam còn thấp, tuy nhiên số lượng dự án và tín chỉ phát hành lại tương đối nhiều.

"Việt Nam hiện nằm trong top 4 quốc gia có dự án bán tín chỉ carbon tự nguyện nhiều nhất thế giới, với hơn 300 dự án đã được đăng ký"- ông Dũng chia sẻ.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp Việt Nam đã bán thành công tín chỉ carbon cho các tổ chức quốc tế lớn như Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) với giá khoảng 10 USD/tín chỉ và Giải bóng đá FIFA khoảng 5 USD/tín chỉ.

Các diễn giả, khách mời tham dự tọa đàm

Theo chia sẻ từ ông Dũng, tín chỉ carbon bán cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới được hình thành từ các dự án cung cấp nước sạch cho hộ nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng, thông qua máy lọc nước để giúp giảm tiêu thụ năng lượng nhờ không cần đun nước. Trong khi đó, tín chỉ carbon bán cho giải bóng đá của FIFA là dự án điện mặt trời do doanh nghiệp Việt Nam vận hành.

Sớm thí điểm thị trường carbon: Cơ hội mới cho tín chỉ carbon tại Việt Nam

Các tổ chức quốc tế mua tín chỉ carbon theo cơ chế tự nguyện, nhằm thực hiện cam kết trung hòa phát thải. Việc lựa chọn dự án được thực hiện theo khu vực và tiêu chí riêng của từng đơn vị.

Theo ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến trung hòa carbon đã được ban hành khá đầy đủ và kịp thời trong thời gian qua, tạo nền tảng cho việc triển khai các cam kết về biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, ông Quang cho biết năm nay sẽ thí điểm vận hành thị trường carbon.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050, Việt Nam cần tiếp tục triển khai một số nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ nhằm thúc đẩy mô hình sản xuất carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, đồng thời áp dụng hiệu quả các công cụ định giá carbon như thuế carbon, tín chỉ carbon và sàn giao dịch phát thải.