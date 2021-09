Cô dặn chỉ còn 5 phút nộp bài, nữ sinh viết vội 1 từ Tiếng Anh, khiến nghĩa cả câu trở nên kinh hoàng thế này

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trong cuộc sống, không chỉ trong giao tiếp mà còn trên mạng xã hội. Học môn này suốt 12 năm, nhưng không phải học trò nào cũng rành được hết ngữ pháp cơ bản đâu.

Như mới đây, một bài kiểm tra Tiếng Anh đang được truyền tay nhau trên mạng xã hội, nguyên do cũng bởi nữ sinh này đã làm sai 1 từ cơ bản.

Khi cô giáo dặn: "Còn 5 phút nữa nộp bài", cô bạn đã ghi nhanh từ " tell me" thành... " theo me". Câu viết nửa Việt - nửa Anh tất nhiên không qua mắt được cô giáo cũng như cộng đồng mạng, khiến nữ sinh bị chê cười một phen muối mặt.

Làm đề Tiếng Anh mà như này là dở rồi...

Từ tell có phát âm là /tel/, dịch ra Tiếng Việt đọc là "theo". Có lẽ do thời gian gấp gáp quá nên nữ sinh đã bị nhịu, ghi luôn từ phát âm trong đầu "tell" thành "theo" luôn.

Đây cũng là một lỗi mà rất nhiều học trò mắc phải khi làm đề Tiếng Anh. Do quá chú tâm vào cách đọc Tiếng Việt nên thành ra khi viết từ rất dễ bị dính việc viết phát âm mà quên mất phải viết từ Tiếng Anh đúng của nó.

Một số bình luận về pha chêm nửa Anh - nửa Việt hài hước của cô nữ sinh:

- "Nhớ hoài ngày xưa đang thi viết văn Tiếng Anh từ khí Oxi không biết viết, nhanh trí viết thành: It is called Oxi".

- "Hồi đi học, nhờ chị Google dịch mà sai chính tả Tiếng Anh không biết bao nhiêu lần".

- "Lắm lúc cũng thế này, viết cho cố rồi sai ngay chính tả từ cơ bản".

- "Hối quá mà viết ra vậy còn mừng. Với tui là viết luôn từ "and" rồi dùng dấu ba chấm luôn".

- "Hồi xưa cô đọc Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc phải viết ra Tiếng Anh là UNICEF. Tự nhiên quên rối quá viết thành UNISEX".