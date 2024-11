Có 3,5 tỷ đồng đền bù đất, người phụ nữ mang hết đi đầu tư online, đến kỳ rút tiền thì nhận thông báo: "Tài khoản không còn đồng nào"

Năm 2018, ngôi làng thuộc ngoại ô thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bắt đầu tiến hành giải tỏa để xây dựng đô thị mới. Nhà của người phụ nữ họ Vương cũng nằm trong diện giải tỏa. Sau khi thương lượng, bà Vương nhận được 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) chi phí đền bù. Ban đầu, bà Vương dự định sẽ dùng số tiền này để mua nhà cho con trai ở nơi khác, nhưng một lần đi mua sắm đã khiến mọi quyết định của bà hoàn toàn thay đổi.

Trên đường đi mua vài vật dụng gia đình, bà Vương tình cờ bắt gặp một nhóm người hàng xóm đang bàn luận về một sản phẩm đầu tư và quản lý tài chính. Họ nói rằng sản phẩm này có lợi nhuận cao hơn hẳn các hình thức đầu tư hay gửi tiền khác, đến mức có thể tăng gấp đôi lợi nhuận trong vòng chưa đầy 1 năm. Hơn nữa, những sản phẩm này đều đã được một vài người hàng xóm thử nghiệm và xác nhận đã kiếm được rất nhiều tiền.

Điều này nhanh chóng thu hút sự tò mò của bà Vương. Sau một hồi lắng nghe, bà nhanh chóng tải ứng dụng đầu tư mà những người hàng xóm giới thiệu về điện thoại và đăng ký thông tin. Cứ thế, bà Vương chính thức tham gia vào hình thức đầu tư online này.

(Ảnh minh họa)

Ban đầu, bà Vương thử trước bằng cách nạp vào hệ thống này vài chục nghìn NDT (khoảng vài chục triệu đồng) và đều được trả lãi cao đúng hạn. Cảm thấy đáng tin cậy, bà quyết định mang hết tất cả 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) tiền đền bù đất của gia đình đi đầu tư.

Đến giữa năm 2018, bà Vương đã tham gia đầu tư được trên ứng dụng được hơn 3 tháng. Nhưng đến kỳ hạn đã định, bà kiểm tra thì không những tiền lãi không tăng thêm mà tiền vốn cũng không thể rút được. Lúc này, bà Vương mới tá hỏa và gọi điện trình báo với cảnh sát.

Ngày 20/7/2018, cảnh sát tại Sở cảnh sát Áp Khẩu ở Hoài An, Giang Tô đã đến nhà bà Vương để tìm hiểu về sự việc. Thông qua điều tra, cơ quan chức năng cho biết sản phẩm tài chính do bà Vương mua là lừa đảo và có rất nhiều người là nạn nhân của sản phẩm này trên khắp Trung Quốc. Ngoài ra, sau khi bà Vương đầu tư không lâu, ứng dụng này cũng bị khóa vì lý do chứa nội dung bất hợp pháp.

Không riêng bà Vương, những người hàng xóm trong khu vực đều xác nhận đã không nhận được tiền lãi trong một thời gian. Hầu hết các nạn nhân đều sẽ được nhận được tiền đúng hạn trong thời gian đầu để tạo sự tin tưởng, sau đó họ sẽ đầu tư thêm nhiều tiền cho ứng dụng.

Thông qua vụ việc, giám đốc Sở cảnh sát Áp Khẩu đã nhắc nhở người dân phải luôn tỉnh táo và bình tĩnh khi tiếp cận với các sản phẩm quản lý tài chính trên Internet. Mọi người không nên để bị lừa một cách dễ dàng bởi những cái bẫy lãi suất cao và lợi nhuận cao. Một khi các nền tảng đầu tư bất hợp pháp xảy ra vấn đề, hầu hết những người đầu tư sẽ mất sạch tiền gốc và rất khó để lấy lại được.