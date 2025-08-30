Có 1 loại ung thư chỉ phát hiện vài tháng đã tử vong nếu không để tâm 5 "dấu hiệu đỏ" này

Đó là ung thư tuyến tụy, còn gọi ung thư tụy. Tuyến tụy đóng vai trò thiết yếu trong việc chuyển đổi thực phẩm được đưa vào cơ thể thành nhiên liệu cho các tế bào. Cơ quan này có hai chức năng chính đó là chức năng ngoại tiết giúp tiêu hoá và chức năng nội tiết điều chỉnh lượng đường trong máu.

Ở giai đoạn sớm khi khối u còn khu trú và có thể phẫu thuật triệt để, tỷ lệ sống 5 năm chỉ khoảng 15-20%. Nếu ung thư đã lan ra hạch lân cận, tỷ lệ này giảm xuống dưới 10%. Đáng lo ngại nhất là phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn di căn xa, khi đó tỷ lệ sống 5 năm chỉ còn khoảng 2-3%.

Ảnh minh họa

Lý do khiến ung thư tuyến tụy khó phát hiện sớm so với các bệnh ung thư tiêu hóa khác là bởi tụy có vị trí đặc biệt ở rất sâu trong ổ bụng, triệu chứng lâm sàng nghèo nàn lại dễ nhầm với bệnh khác. Ngay cả khi được phát hiện, việc điều trị bệnh ung thư tuyến tụy cũng đạt hiệu quả thấp. Từ khi phát hiện đến khi qua đời có thể chỉ gói gọn trong vài tháng.

Điều kiện tiên quyết để điều trị có hiệu quả, duy trì mạng sống với bệnh nhân ung thư tuyến tụy là phát hiện sớm. Vì vậy, nếu có dù chỉ một trong 5 dấu hiệu dưới đây cũng đừng chủ quan, tốt nhất nên đi thăm khám sớm:

1. Đau vùng bụng trên

‎Khi mắc ung thư tuyến tụy, một trong những dấu hiệu thường gặp nhất là đau bụng. Đau bụng thường bắt đầu xuất hiện trước khi phát hiện bệnh khoảng 1- 2 tháng và tăng dần theo tiến triển của bệnh, nhưng ban đầu thường chỉ đau thoáng qua vùng thượng vị nên dễ nhầm với viêm dạ dày.

Đau thường khởi phát ở vùng thượng vị, khi bệnh tiến triển thường lan sang 2 bên và/hoặc xuyên ra sau lưng. Cơn đau có thể không liên tục nhưng thường nặng hơn sau khi ăn hoặc khi nằm ngửa khiến người bệnh phải nằm tư thế cuộn tròn cho đỡ đau. Đau nhiều ra sau lưng thường gặp khi khối u nằm ở vùng thân hoặc đuôi tụy hơn là vùng đầu tụy.

Thông thường đau bụng trong ung thư tụy xuất hiện từ từ, tăng dần theo tiến triển của bệnh, song cũng có trường hợp người bệnh đột ngột đau một cách dữ dội do u làm tắc ống tụy gây viêm tụy cấp.

Ảnh minh họa

2. Vàng da, nước tiểu sẫm màu

Biểu hiện tiếp theo khi mắc ung thư tụy là vàng da, nước tiểu sẫm màu. Thường gọi là vàng da tắc mật. Điểm khác biệt của vàng da do ung thư tuyến tụy là vàng da liên tục, tăng dần do u gây tắc ống mật chính làm dịch mật từ gan không xuống được tá tràng. Hậu quả là mật vào trong máu gây vàng da và nước tiểu sẫm màu thường có màu cam hoặc nâu do cơ thể đang bị dư thừa bilirubin.

Vàng da thường gặp và xuất hiện sớm với những khối u vùng đầu tụy. Trong một số trường hợp, vàng da là lý do khiến bệnh nhân đi khám và phát hiện bệnh ung thư tụy.

3. Lượng đường trong máu tăng bất thường

Nếu lượng đường trong máu tăng không rõ nguyên nhân, có thể tuyến tụy đang yêu cầu giúp đỡ. Ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu có thể dẫn đến tăng đường huyết do rối loạn tiết Insulin và Glucagon - 2 hormone điều hòa đường huyết của cơ thể.

Bởi tuyến tụy là cơ quan nội tiết của cơ thể con người và insulin của con người được tuyến tụy tiết ra. Insulin có thể giúp chúng ta ổn định lượng đường trong máu. Khi ung thư tuyến tụy xuất hiện, sự tiết insulin bất thường có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng không rõ nguyên nhân.

Điều đáng tiếc là nhiều người thường nghĩ mình mắc bệnh tiểu đường sau khi phát hiện lượng đường trong máu tăng cao. Nhưng nếu chỉ điều trị theo bệnh tiểu đường thì rất có thể ung thư tuyến tụy sẽ bị bỏ qua.

4. Chán ăn và sụt cân không rõ nguyên nhân

Tuyến tụy đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa thức ăn. Vì vậy, khi tuyến tụy bị tổn thương, quá trình tiêu hóa thức ăn bị ảnh hưởng lớn, bệnh nhân thường chán ăn và sụt cân đột ngột.

Do tuyến tụy không chỉ là cơ quan nội tiết mà còn là cơ quan ngoại tiết, dịch tụy do tuyến tụy tiết ra có chứa natri bicarbonate, trypsinogen, lipase, amylase… Nước tụy được dẫn lưu vào tá tràng qua ống tụy, nơi nó tiêu hóa protein, chất béo và đường. Mặt khác, khối u tụy kích thước lớn cũng ảnh hưởng đến dạ dày gây ợ nóng, ợ chua, buồn nôn, nôn ói… khi ăn.

Ảnh minh họa

5. Hay đầy bụng và tiêu chảy

Bệnh nhân ung thư tuyến tụy dễ bị trướng bụng do dịch tụy tiết ra bất thường. Khi các khối u tuyến tụy phát triển và chèn ép thì nó có thể gây ra các triệu chứng ở đường tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu... Chúng thường bị nhầm lẫn với các bệnh về dạ dày, đường ruột.

Bệnh nhân ung thư tuyến tụy cũng dễ bị tiêu chảy, hiện tượng mà mọi người gọi là chứng phân mỡ. Nguyên nhân là do dịch tụy tiết ra bất thường hoặc tắc nghẽn, dẫn đến không thể tiêu hóa thức ăn béo.

Trong một số trường hợp, các dấu hiệu vừa kể trên có thể là do bệnh lý khác. Tuy nhiên, bạn nên đi thăm khám sớm, đặc biệt là tầm soát ung thư tuyến tụy để tránh rơi vào cảnh hối hận cũng không kịp.