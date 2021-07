Clip: Thiếu nữ 2006 bị nhóm bạn tra tấn như thời trung cổ, cầu cứu giữa đêm khuya

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ lại đoạn clip một thiếu nữ bị nhóm bạn bạo hành. Clip này lấy từ chính camera do người đánh trong clip quay lại và đăng tải lên facebook cá nhân.



Theo đó, hình ảnh từ clip cho thấy một thiếu nữ đang ngồi trên giường uống hộp sữa thì bị một số nhóm bạn nữ lao đến chửi bới, vừa cầm dép vừa tát mạnh liên tiếp vào mặt, đầu. Nạn nhân van xin tha nhưng nhóm bạn này vẫn không dừng lại.

Thiếu nữ 2006 bị nhóm bạn tra tấn như thời trung cổ (Ảnh cắt từ clip)

Một trong số đó còn kéo tóc nạn nhân, lôi xềnh xệch khiến cô bị chảy máu mũi, ngã lộn dưới sàn nhà. Số khác cũng thay nhau cầm dép, chân, tay đánh liên tiếp vào người nạn nhân khiến cô không kịp chống đỡ. Đồng thời còn lấy khăn nhét chặt vào mồm nạn nhân để không chảy máu ra và không kêu được. Thậm chí một kẻ còn cầm dao lam cắt tóc phía sau và cạo tóc phía trán nạn nhân.

Clip: Thiếu nữ 2006 bị nhóm bạn tra tấn như thời trung cổ, dùng dao lam cạo đầu

Cip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cộng động mạng phẫn nộ. Một số người bày tỏ sự xót xa cho bé gái trong clip và lên án gay gắt nạn bạo lực đang diễn ra trong giới trẻ ngày nay.

"Mới có 15,16 tuổi thôi mà đường đời không bao giờ là dễ đi cả. Mong lấy lại được công bằng cho bé và hãy trở về với vòng tay gia đình và bố mẹ".

"Không những huỷ hoại đến thể xác mà còn làm huỷ hoại danh dự của người ta. Đánh có tổ chức như này phải xử thật sự nghiêm minh. Mong nhà nước có điều luật xử lý những đối tượng dưới 18 để răn đe" - cộng đồng mạng bình luận.

Hiện chính chủ đăng tải đoạn clip đã khóa facebook cá nhân. Còn về phần nạn nhân, sau khi nhận được thông tin cầu cứu về trường hợp của bé gái trên, VTC News đã liên lạc với lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đề nghị đơn vị kịp thời có biện pháp giải cứu nạn nhân và truy bắt nghi phạm.

Sau thời gian ngắn, Công an huyện Hưng Hà đã tìm ra địa chỉ nơi nhóm thanh niên nêu trên ở và dẫn giải về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. Đồng thời tìm nạn nhân, đưa về cơ quan công an lấy lời khai bước đầu, sau đó đưa nạn nhân đến Bệnh viện khám và chụp chiếu các vết thương trên thân thể.

Được biết, nạn nhân sinh năm 2006, quê ở Thanh Hóa, ra Hải Phòng tìm việc làm trong các quán karaoke thì quen biết với nhóm thanh niên trên. Khi Hải Phòng dừng mọi hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch thì nạn nhân cùng nhóm thanh niên này về thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà (Thái Bình) làm trong một quán karaoke.

Do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm bạn đã có những hành động tra tấn, đánh đập và làm nhục nạn nhân rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội. VTC New thông tin hầu hết nhóm thanh niên trên tuổi đời từ 16-18 nên Công an huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý nghiêm.