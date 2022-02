Clip thai phụ cùng chồng ngã lộn nhào khi đuổi theo tên trộm xe: Bất ngờ về đồng bọn

Clip: Bà bầu ngã nhào khi đuổi theo tên trộm xe (nguồn: MXH)

Công an phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang lập hồ sơ điều tra truy xét vụ trộm cắp xe máy táo tợn ngay giữa ban ngày tại một công ty trên địa bàn.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, chiếc ô tô con màu trắng dừng trước cửa công ty. Một tên "đạo chích" từ trong xe bước ra, đầu đội sẵn mũ bảo hiểm thản nhiên đẩy cửa sắt bước vào trong. Chỉ trong vài giây, tên trộm dắt chiếc xe máy nhãn hiệu Future ra khỏi cổng hộc tốc phóng đi tẩu thoát.

Cặp vợ chồng từ trong nhà lao nhanh ra, trong đó người vợ đang mang bầu. Song cả hai ngã lộn nhào ra đường.

Anh H (chủ công ty) kể trên tờ Công an TP.HCM/Công an nhân dân, vợ chồng anh đang ngồi bên trong công ty thì phát hiện có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đi vào sân. Đối tượng dắt chiếc Future FI 61B1-639.55 ra khỏi cổng thì vợ chồng anh lập tức lao ra truy đuổi nhưng không thành. Sau cú ngã nhào của hai người, may mắn vợ anh không ảnh hưởng sức khỏe.



Đáng nói, khi đó anh không hề biết nhóm nghi can đi trộm xe máy bằng... ô tô và chiếc ô tô màu trắng 4 chỗ chạy sau tên trộm chính là đồng bọn của chúng.

Cũng theo anh H., chiếc xe bọn chúng đi mang nhãn hiệu Huyndai I-10 biển số 61A-287.40, tuy nhiên đây là biển số giả.

Theo Truyền hình Người đưa tin Pháp luật, điều tra ban đầu của công an, các đối tượng này thuê ô tô tự lái rồi thay đổi biển số, sau đó chạy quanh các địa điểm trên đường để trộm xe.

