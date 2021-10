Clip: Tên trộm dùng khẩu trang che camera an ninh, lẻn vào cuỗm nhiều tiền, vàng của gia chủ

Tối 11/10, Công an xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận trình báo của anh N.M.P. (36 tuổi, ngụ Hóc Môn) về việc ngôi nhà của anh bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị hàng chục triệu đồng.



Theo trình báo, vào khoảng 1h42 sáng 10/10, vợ chồng anh P. trong lúc đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ trong nhà, đi kiểm tra thì phát hiện có người lạ đột nhập nên vội hô hoán.

Bị chủ nhà phát hiện, đối tượng nhanh chân leo qua hàng rào nhảy ra ngoài bỏ chạy. Lúc này, anh P. đuổi theo nhưng không kịp. Qua kiểm tra, anh P. phát hiện đã bị kẻ trộm lấy đi một số tài sản gồm vàng, tiền mặt tổng giá trị tài sản bị mất khoảng hơn 40 triệu đồng.

Khi xem lại camera an ninh, chủ nhà thấy đối tượng xuất hiện trước cổng nhà vào khoảng 23h50 tối 9/10. Đáng nói là đối tượng này đã ranh ma dùng khẩu trang để che camera an ninh phía trước cổng trước khi leo rào vào bên trong.

Căn nhà xảy ra vụ trộm

Đối tượng tiếp tục chui qua cửa sổ để vào bên trong ngôi nhà và lục lọi khắp nơi tìm kiếm tài sản. Tên trộm đi rảo quanh nhà để tìm kiếm tài sản hơn 1 giờ đồng hồ mới bị chủ nhà phát hiện tri hô.

Sau khi kẻ trộm bỏ chạy, anh P. phát hiện thấy một đôi dép và một xe đạp đang để bên hông nhà mình nghi là của kẻ trộm để lại. Hiện anh P. đã trình báo toàn bộ sự việc cho lực lượng chức năng địa phương.

Lực lượng Công an xã Tân Hiệp sau đó cũng đã xuống hiện trường trích xuất hình ảnh camera an ninh, lập hồ sơ để chuyển cho Công an huyện Hóc Môn tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.